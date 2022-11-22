Токаев победил на выборах президента Казахстана
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на внеочередных выборах главы республики, набрав 81,31% голосов, объявил председатель ЦИК страны Нурлан Абдиров на заседании, трансляция которого велась на сайте комиссии.
Свой голос за Токаева отдали 6 456 392 человека. Все остальные кандидаты получили в пределах 2-3,4% голосов.
«Таким образом, на внеочередных выборах 20 ноября президентом республики Казахстан был избран Касым-Жомарт Токаев», – сказал глава ЦИК.
Явка, добавил он, составила чуть более 8,3 млн человек, что составляет 69,44% от общего числа избирателей. Инаугурация Токаева назначена на 26 ноября.
Вчера, 21 ноября, после подведения предварительных итогов Токаева с победой поздравил президент РФ Владимир Путин.
Токаев анонсировал досрочные президентские выборы 1 сентября. Тогда же он предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.
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