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Токаев победил на выборах президента Казахстана

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Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на внеочередных выборах главы республики, набрав 81,31% голосов, объявил председатель ЦИК страны Нурлан Абдиров на заседании, трансляция которого велась на сайте комиссии.

Свой голос за Токаева отдали 6 456 392 человека. Все остальные кандидаты получили в пределах 2-3,4% голосов.

«Таким образом, на внеочередных выборах 20 ноября президентом республики Казахстан был избран Касым-Жомарт Токаев», – сказал глава ЦИК.

Явка, добавил он, составила чуть более 8,3 млн человек, что составляет 69,44% от общего числа избирателей. Инаугурация Токаева назначена на 26 ноября.

Вчера, 21 ноября, после подведения предварительных итогов Токаева с победой поздравил президент РФ Владимир Путин.

Ранее по теме: Путь Токаева: действующий президент Казахстана победил на выборах

Токаев анонсировал досрочные президентские выборы 1 сентября. Тогда же он предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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