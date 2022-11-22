Токаев победил на выборах президента Казахстана

Токаев анонсировал досрочные президентские выборы 1 сентября. Тогда же он предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.