Пентагон ускорил закупки оружия на фоне истощения своих запасов
Пентагон ускоряет процессы покупки оружия для пополнения своих арсеналов, истощенных поставками Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на помощника министра обороны по закупкам и логистике Дуга Буша.
По его словам, ускоренное заключение контрактов зависит от «одновременного выполнения процессов, которые раньше выполнялись последовательно», и основано на уроках, извлеченных из пандемии коронавируса. Темпы сокращения арсеналов превышают внутренние контрольные показатели скорости расходов Пентагона на 15%, добавил чиновник.
Отмечается, что ранее Вашингтон начал использовать специальные президентские полномочия для закупок оружия без одобрения конгресса, которые уже позволили заключить контракты на $2,6 млрд на замену вооружений, поставленных Киеву. Только за последний месяц Пентагон заключил оружейные контракты на $1 млрд, преимущественно на ракеты и боеприпасы.
Ранее о сокращении у США запасов некоторых систем вооружения и боеприпасов из-за поставок на Украину сообщил CNN. Сильнее прочих сокращаются запасы 55-мм артиллерийских боеприпасов и зенитных ракет Stinger.
В начале ноября пресс-секретарь минобороны США Сабрина Сингх сообщила о выделении очередного пакета военной помощи Украине на $400 млн, который будет включать 45 чешских танков Т-72.
28 октября Сингх сообщила, что США выделят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн. По ее словам, в новый пакет военной помощи войдут, в частности, дополнительная амуниция для систем HIMARS, 500 управляемых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 2000 снарядов калибра 155 мм для дистанционной противотанковой системы минирования, а также 125 броневиков Humvee.
Российские власти неоднократно критиковали военную помощь западных стран Украине. В связи с этим еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста. В МИД РФ заявляли, что поставками оружия на Украину США пытаются затянуть конфликт. Также посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки» на фоне сложившейся ситуации.
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