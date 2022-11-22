В Кремле ответили на критику Эрдогана по ситуации в Сирии

По ситуации в Сирии в отношениях Москвы и Анкары есть «определенные нюансы», которые в том числе касаются того, чьи обязательства не были выполнены по меморандуму, согласованному в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на критику турецкого лидера ​​Реджепа Тайипа Эрдогана.