В Кремле ответили на критику Эрдогана по ситуации в Сирии
По ситуации в Сирии в отношениях Москвы и Анкары есть «определенные нюансы», которые в том числе касаются того, чьи обязательства не были выполнены по меморандуму, согласованному в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на критику турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
«Есть определенные нюансы в отношениях России и Турции — это положение дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены. Эти нюансы и даже разногласия неоднократно обсуждались двумя президентами», — сказал Песков.
Представитель Кремля указал на дружеский и партнерский характер отношений с Турцией, который позволяет «конструктивно обсуждать эти разногласия».
По словам Пескова, Москва уважает стремление Анкары обеспечить свою безопасность. Вместе с тем Россия призывает все страны отказаться от шагов, которые могут привести к дестабилизации ситуации в мире, заключил он.
Накануне, 21 ноября, Эрдоган заявил, что Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа российской стороны выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Турецкий лидер сослался на сочинское соглашение, заключенное в 2019 г. между Москвой и Анкарой, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики.
13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Власти Турции охарактеризовали инцидент как террористический акт, ответственной за произошедшее Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК).
Спустя неделю, 20 ноября, Эрдоган объявил о начале операции «Коготь-меч» против РПК на севере Сирии и Ирака. Ее целями власти Турции назвали предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.
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