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В Кремле ответили на критику Эрдогана по ситуации в Сирии

Ведомости

По ситуации в Сирии в отношениях Москвы и Анкары есть «определенные нюансы», которые в том числе касаются того, чьи обязательства не были выполнены по меморандуму, согласованному в Сочи. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на критику турецкого лидера ​​Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Есть определенные нюансы в отношениях России и Турции — это положение дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены. Эти нюансы и даже разногласия неоднократно обсуждались двумя президентами», — сказал Песков.

Представитель Кремля указал на дружеский и партнерский характер отношений с Турцией, который позволяет «конструктивно обсуждать эти разногласия». 

По словам Пескова, Москва уважает стремление Анкары обеспечить свою безопасность. Вместе с тем Россия призывает все страны отказаться от шагов, которые могут привести к дестабилизации ситуации в мире, заключил он.

Накануне, 21 ноября, Эрдоган заявил, что Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа российской стороны выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Турецкий лидер сослался на сочинское соглашение, заключенное в 2019 г. между Москвой и Анкарой, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики.

13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Власти Турции охарактеризовали инцидент как террористический акт, ответственной за произошедшее Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК).

Спустя неделю, 20 ноября, Эрдоган объявил о начале операции «Коготь-меч» против РПК на севере Сирии и Ирака. Ее целями власти Турции назвали предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных