Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

В ходе своего выступления Путин отметил, что неоднократно встречался с Фиделем Кастро. По словам российского президента, ему запомнился их последний разговор в июле 2014 г. «Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени. Времени становления многополярного мироустройства», — заявил Путин.