Газета
Политика

Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве

Ведомости

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес приняли участие в церемонии открытия памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе своего выступления Путин отметил, что неоднократно встречался с Фиделем Кастро. По словам российского президента, ему запомнился их последний разговор в июле 2014 г. «Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени. Времени становления многополярного мироустройства», — заявил Путин.

Как отметил президент РФ, лидеры также обсудили несовместимость справедливого мира с «диктатом, грабежом и неоколониализмом».

Памятник Фиделю Кастро установлен на одноименной площади в районе Сокол. Его авторами являются скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый.

Кроме того, сегодня президенты России и Кубы провели переговоры. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры двух стран планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также президенты затронут ключевые темы международной повестки.

Диас-Канель прибыл в Москву 19 ноября. 21 ноября он встретился с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. В пресс-службе Совбеза отметили, что политики обсудили сотрудничество в области безопасности, а также противодействие санкциям в отношении России и Кубы.

Также сегодня кубинский лидер встретился с председателями Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Спикер ГД назвал Кубу «символом борьбы за независимость и самоопределение народа».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных