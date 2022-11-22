Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро в Москве
Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес приняли участие в церемонии открытия памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе своего выступления Путин отметил, что неоднократно встречался с Фиделем Кастро. По словам российского президента, ему запомнился их последний разговор в июле 2014 г. «Он говорил о вещах, удивительно созвучных времени. Времени становления многополярного мироустройства», — заявил Путин.
Как отметил президент РФ, лидеры также обсудили несовместимость справедливого мира с «диктатом, грабежом и неоколониализмом».
Памятник Фиделю Кастро установлен на одноименной площади в районе Сокол. Его авторами являются скульптор Алексей Чебаненко и архитектор Андрей Белый.
Кроме того, сегодня президенты России и Кубы провели переговоры. Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что лидеры двух стран планируют обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Также президенты затронут ключевые темы международной повестки.
Диас-Канель прибыл в Москву 19 ноября. 21 ноября он встретился с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым. В пресс-службе Совбеза отметили, что политики обсудили сотрудничество в области безопасности, а также противодействие санкциям в отношении России и Кубы.
Также сегодня кубинский лидер встретился с председателями Совета Федерации и Госдумы Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Спикер ГД назвал Кубу «символом борьбы за независимость и самоопределение народа».
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