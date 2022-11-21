Медведев встретился с президентом Кубы Бермудесом

«Наши страны находятся под бесконечным потоком санкций, ограничений, и в этом смысле у нас есть чем обменяться. Тот опыт, который накоплен Кубой, носит бесценный характер. Но никакие санкции не способны сдержать развитие Кубы и Российской Федерации», — заявил Медведев.