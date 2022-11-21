Медведев встретился с президентом Кубы Бермудесом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Об этом сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
Отмечается, что Медведев обсудил с Бермудесом сотрудничество двух государств в области безопасности, а также противодействия санкциям в отношении России и Кубы.
«Наши страны находятся под бесконечным потоком санкций, ограничений, и в этом смысле у нас есть чем обменяться. Тот опыт, который накоплен Кубой, носит бесценный характер. Но никакие санкции не способны сдержать развитие Кубы и Российской Федерации», — заявил Медведев.
Зампред Совбеза добавил, что Россия и Куба планируют и дальше развивать сотрудничество в политической, экономической и других сферах.
Он отметил, что у кубинского лидера запланированы встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, Федеральным собранием, а также другие контакты.
Ранее сегодня пресс-служба Кремля сообщила, что встреча российского и кубинского лидеров состоится 22 ноября. Помимо переговоров в этот же день президенты примут участие в церемонии открытия в Москве памятника кубинскому лидеру Фиделю Кастро.
Президент Кубы прилетел в Москву с официальным визитом 19 ноября. До этого переговоры о российско-кубинском партнерстве провели вице-премьеры стран Дмитрий Чернышенко и Рикардо Кабрисас.
Представители России и Кубы обсудили вопросы в сферах энергетики, транспортной логистики, строительства и туризма. Также была затронута тема сотрудничества двух стран в области промышленности, науки, образования, цифровизации, культуры и спорта.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.