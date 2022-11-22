Турция возобновила авиаудары по территории Иракского Курдистана
ВВС Турции возобновили авиаудары по территории Иракского Курдистана, расположенного на севере Ирака, передает информационное агентство Shafak News.
Отмечается, что самолеты турецкой авиации ударили по местам дислокации сторонников РПК к северу от города Дахук. Информация о погибших и пострадавших в результате атаки не приводится.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа российской стороны выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Турецкий лидер сослался на сочинское соглашение, заключенное в 2019 г. между Москвой и Анкарой, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики.
Комментируя критику турецкого лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Москвы и Анкары есть «определенные нюансы» по ситуации в Сирии, которые в том числе касаются того, чьи обязательства не были выполнены по меморандуму, согласованному в Сочи.
Турция уже провела в северных районах Сирии с 2017 г. три военные операции — «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». Новая операция, начатая 20 ноября, получила названия «Коготь-меч».
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