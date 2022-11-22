Турция возобновила авиаудары по территории Иракского Курдистана

Комментируя критику турецкого лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Москвы и Анкары есть «определенные нюансы» по ситуации в Сирии, которые в том числе касаются того, чьи обязательства не были выполнены по меморандуму, согласованному в Сочи.