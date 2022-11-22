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Турция возобновила авиаудары по территории Иракского Курдистана

Ведомости

ВВС Турции возобновили авиаудары по территории Иракского Курдистана, расположенного на севере Ирака, передает информационное агентство Shafak News.

Отмечается, что самолеты турецкой авиации ударили по местам дислокации сторонников РПК к северу от города Дахук. Информация о погибших и пострадавших в результате атаки не приводится.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа российской стороны выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Турецкий лидер сослался на сочинское соглашение, заключенное в 2019 г. между Москвой и Анкарой, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики.

Комментируя критику турецкого лидера, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у Москвы и Анкары есть «определенные нюансы» по ситуации в Сирии, которые в том числе касаются того, чьи обязательства не были выполнены по меморандуму, согласованному в Сочи.

Турция уже провела в северных районах Сирии с 2017 г. три военные операции — «Щит Евфрата», «Оливковая ветвь» и «Источник мира». Новая операция, начатая 20 ноября, получила названия «Коготь-меч».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных