Генсек ОДКБ заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО приведет к расширению конфликта
Поддержка Украины со стороны НАТО ведет к усугублению конфликта и втягиванию в него других стран. Такое заявление сделал генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.
«Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет привлечения в него других государств», — сказал Зась (цитата по ТАСС).
Он также указал на наращивание военной мощности НАТО в Восточной Европе. По словам генсека, такие действия альянса создают дополнительные вызовы для ОДКБ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
В то же время западные страны ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Украине финансовую и военную помощь. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста.
Вместе с тем в МИД РФ заявляли, что, оказывая военную помощь Украине, США пытаются затянуться конфликт. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках оружия Киеву. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки». По данным Пентагона, с начала спецоперации США выделили на военную помощь Украине в общей сложности более $20 млрд.
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