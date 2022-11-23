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Генсек ОДКБ заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО приведет к расширению конфликта

Ведомости

Поддержка Украины со стороны НАТО ведет к усугублению конфликта и втягиванию в него других стран. Такое заявление сделал генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

«Массированная поддержка Украины со стороны Североатлантического альянса и других государств приводит к возникновению угрозы расширения конфликта, в том числе за счет привлечения в него других государств», — сказал Зась (цитата по ТАСС).

Он также указал на наращивание военной мощности НАТО в Восточной Европе. По словам генсека, такие действия альянса создают дополнительные вызовы для ОДКБ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

В то же время западные страны ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Украине финансовую и военную помощь. Российские власти неоднократно критиковали поставки оружия Киеву. Еще в апреле Москва направила всем странам, включая США, ноту протеста.

Вместе с тем в МИД РФ заявляли, что, оказывая военную помощь Украине, США пытаются затянуться конфликт. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках оружия Киеву. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки». По данным Пентагона, с начала спецоперации США выделили на военную помощь Украине в общей сложности более $20 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных