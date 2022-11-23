Генсек ОДКБ заявил, что поддержка Украины со стороны НАТО приведет к расширению конфликта

Вместе с тем в МИД РФ заявляли, что, оказывая военную помощь Украине, США пытаются затянуться конфликт. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов указывал на экономическую заинтересованность Вашингтона в поставках оружия Киеву. По его словам, таким образом США стремятся «снять сливки». По данным Пентагона, с начала спецоперации США выделили на военную помощь Украине в общей сложности более $20 млрд.