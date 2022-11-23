Медведев призвал «врагов» не надеяться на истощение запасов оружия у России

24 октября Медведев уже говорил, что Россия кратно наращивает темпы производства военной техники, поэтому противникам не стоит надеяться на то, что у страны закончится вооружение. Он обратил внимание на «вражескую аналитику», согласно которой, по мнению политика, у России скоро закончится военная техника, якобы страна «все истратила». «Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — подчеркнул тогда заместитель председателя Совета безопасности.