Медведев призвал «врагов» не надеяться на истощение запасов оружия у России
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что у России достаточное количество высокоточного оружия, поэтому «врагам» не стоит надеяться на истощение их запасов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Враги продолжают внимательно "калькулировать" наши пуски и наши запасы. Напрасно надеются на истощение наших возможностей. Продолжение следует. Всем хватит!» — написал Медведев. Он сообщил, что во время посещения государственного научно-производственного предприятия «Регион» обсудили наращивание объемов поставки высокоточного оружия российской армии.
24 октября Медведев уже говорил, что Россия кратно наращивает темпы производства военной техники, поэтому противникам не стоит надеяться на то, что у страны закончится вооружение. Он обратил внимание на «вражескую аналитику», согласно которой, по мнению политика, у России скоро закончится военная техника, якобы страна «все истратила». «Не надейтесь. Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов. Ждите!» — подчеркнул тогда заместитель председателя Совета безопасности.
До этого Медведев сообщил о планах наладить крупномасштабный выпуск беспилотников в России. По его словам, ход боевых действий в рамках специальной военной операции показал необходимость применения БПЛА.
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