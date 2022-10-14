Медведев рассказал о планах наладить крупномасштабный выпуск беспилотников в РФ

16 августа сообщалось, что Минобороны РФ подписало ряд контрактов о поставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан», «Иноходец» и «Элерон» в рамках форума «Армия-2022». Контракты на изготовление и поставку БПЛА «Орлан-10», «Орлан-30» были подписаны Минобороны РФ со «Специальным технологическим центром», контракты на «Иноходец» – с акционерным обществом «Кронштадт», контракт на БПЛА «Электрон-3» – с акционерным обществом ЭНИКС.