Медведев рассказал о планах наладить крупномасштабный выпуск беспилотников в РФ
Использование беспилотников в зоне проведения специальной военной операции — насущная необходимость, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, добавив, что в России планируется наладить крупномасштабный выпуск БПЛА.
«Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО – насущная необходимость. России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов», — написал Медведев.
13 октября Министерство обороны РФ опубликовало видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским военным. На кадрах показали, как дрон пикирует на украинский танк, движущийся в лесном массиве по грунтовой дороге.
«Ланцет» — это беспилотные аппараты с интегрированной боевой частью, способные совершать продолжительный полет над полем боя, самостоятельно обнаруживать цель и по необходимости уничтожать ее, спикировав подобно управляемой ракете.
16 августа сообщалось, что Минобороны РФ подписало ряд контрактов о поставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан», «Иноходец» и «Элерон» в рамках форума «Армия-2022». Контракты на изготовление и поставку БПЛА «Орлан-10», «Орлан-30» были подписаны Минобороны РФ со «Специальным технологическим центром», контракты на «Иноходец» – с акционерным обществом «Кронштадт», контракт на БПЛА «Электрон-3» – с акционерным обществом ЭНИКС.