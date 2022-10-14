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Медведев рассказал о планах наладить крупномасштабный выпуск беспилотников в РФ

Ведомости

Использование беспилотников в зоне проведения специальной военной операции — насущная необходимость, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, добавив, что в России планируется наладить крупномасштабный выпуск БПЛА.

«Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО – насущная необходимость. России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов», — написал Медведев.

13 октября Министерство обороны РФ опубликовало видео с применением модернизированного барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским военным. На кадрах показали, как дрон пикирует на украинский танк, движущийся в лесном массиве по грунтовой дороге.

«Ланцет» — это беспилотные аппараты с интегрированной боевой частью, способные совершать продолжительный полет над полем боя, самостоятельно обнаруживать цель и по необходимости уничтожать ее, спикировав подобно управляемой ракете.

16 августа сообщалось, что Минобороны РФ подписало ряд контрактов о поставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Орлан», «Иноходец» и «Элерон» в рамках форума «Армия-2022». Контракты на изготовление и поставку БПЛА «Орлан-10», «Орлан-30» были подписаны Минобороны РФ со «Специальным технологическим центром», контракты на «Иноходец» – с акционерным обществом «Кронштадт», контракт на БПЛА «Электрон-3» – с акционерным обществом ЭНИКС.

Ранее по теме: Минобороны РФ подписало контракты на покупку БПЛА

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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