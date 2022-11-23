Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов

«Поскольку с начала 2023 г. в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если Касым-Жомарт Кемелевич [Токаев] представит нам его, если сочтет целесообразным», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).