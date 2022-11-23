Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов
Обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2023 г. перейдут представителю Казахстана Имангали Тасмагамбетову, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Поскольку с начала 2023 г. в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если Касым-Жомарт Кемелевич [Токаев] представит нам его, если сочтет целесообразным», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
Сейчас обязанности генсека ОДКБ выполняет представитель Белоруссии Станислав Зась. На эту должность он был назначен в 2020 г.
Позже сегодня запланировано заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в котором примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Путин уже прибыл в Ереван.
В этом году саммит ОДКБ проходит под председательством Армении, в следующем году председательствовать в организации будет Белоруссия.
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