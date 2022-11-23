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Новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Тасмагамбетов

Ведомости

Обязанности генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) с 1 января 2023 г. перейдут представителю Казахстана Имангали Тасмагамбетову, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

«Поскольку с начала 2023 г. в ближайшие три года обязанности генсека ОДКБ будет исполнять представитель Казахстана Имангали Нургалиевич Тасмагамбетов, думаю, будет оправданно, если Касым-Жомарт Кемелевич [Токаев] представит нам его, если сочтет целесообразным», — сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

Сейчас обязанности генсека ОДКБ выполняет представитель Белоруссии Станислав Зась. На эту должность он был назначен в 2020 г.  

Позже сегодня запланировано заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ, в котором примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Владимир Путин, Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян. Путин уже прибыл в Ереван. 

В этом году саммит ОДКБ проходит под председательством Армении, в следующем году председательствовать в организации будет Белоруссия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных