Путин прибыл в Ереван на заседание ОДКБ
Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Уточняется, что президент России также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
Заседание СКБ ОДКБ состоится сегодня, 23 ноября. В нем также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. Также в заседании будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Ожидается, что в ходе встречи лидеры государств обсудят вопросы международной и региональной безопасности. В частности, на обсуждение будут вынесены вопросы о совершенствовании системы кризисного реагирования ОДКБ и о мерах по оказанию помощи Армении, сказано на сайте ОДКБ.
Помимо этого предполагается, что по итогам встречи будет принята совместная декларация СКБ. К подписанию также готовится ряд документов.
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