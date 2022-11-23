Газета
Политика

Путин прибыл в Ереван на заседание ОДКБ

Ведомости

Президент России Владимир Путин прибыл в Ереван, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

Уточняется, что президент России также встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 

Заседание СКБ ОДКБ состоится сегодня, 23 ноября. В нем также примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана Александр Лукашенко, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон. Также в заседании будет участвовать генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Ожидается, что в ходе встречи лидеры государств обсудят вопросы международной и региональной безопасности. В частности, на обсуждение будут вынесены вопросы о совершенствовании системы кризисного реагирования ОДКБ и о мерах по оказанию помощи Армении, сказано на сайте ОДКБ.

Помимо этого предполагается, что по итогам встречи будет принята совместная декларация СКБ. К подписанию также готовится ряд документов.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных