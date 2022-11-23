Путин прибыл в Ереван на заседание ОДКБ

Ожидается, что в ходе встречи лидеры государств обсудят вопросы международной и региональной безопасности. В частности, на обсуждение будут вынесены вопросы о совершенствовании системы кризисного реагирования ОДКБ и о мерах по оказанию помощи Армении, сказано на сайте ОДКБ.