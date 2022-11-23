Путин рассказал о проблемах в работе ОДКБ
В работе Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) есть проблемы, однако организация помогает обеспечивать защиту суверенитета стран-членов, заявил президент России Владимир Путин.
«Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы. Но все-таки для нас очевидно, что совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
При этом глава государства отметил, что в 2022 г. динамика совместной работы в организации возросла. Участники ОДКБ взаимодействуют в рамках совместных механизмов по линии МИДов и министерств обороны, советов безопасности, парламентов, добавил он.
В этом году саммит ОДКБ проходит под председательством Армении, в следующем году председательствовать в организации будет Белоруссия.
Ранее сегодня стало известно, что новым генсеком ОДКБ станет представитель Казахстана Имангали Тасмагамбетов. Сейчас обязанности генсека ОДКБ выполняет представитель Белоруссии Станислав Зась.
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