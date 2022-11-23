Путин рассказал о проблемах в работе ОДКБ

«Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы. Но все-таки для нас очевидно, что совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран», — цитирует президента пресс-служба Кремля.