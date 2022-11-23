Газета
Политика

Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00

Ведомости

Срочное заседание Совета безопасности ООН по Украине пройдет в 00:00 по московскому времени, написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский.

«Сегодня испугавшиеся наших ударов по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание СБ ООН. Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Зеленский в нарушение правил процедуры СБ», — написал Полянский.

Он отметил, что председательство Ганы в Совете безопасности назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (00:00 мск).

15 ноября Минобороны сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Этому предшествовал теракт на Крымском мосту, за которым стоят спецслужбы Украины. Президент РФ Владимир Путин также сообщил, что спецслужбы Украины осуществили несколько терактов в отношении Курской АЭС, а также пытались устроить подрыв на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».

22 ноября заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что сообщения об убийстве российских военнопленных украинскими военными должны быть тщательно расследованы, и что в международной организации обеспокоены ситуацией вокруг содержащихся в плену солдат.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных