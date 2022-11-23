Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00
Срочное заседание Совета безопасности ООН по Украине пройдет в 00:00 по московскому времени, написал в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский.
«Сегодня испугавшиеся наших ударов по объектам инфраструктуры украинцы запросили срочное заседание СБ ООН. Выступающим от Украины вновь заявлен по видеосвязи Зеленский в нарушение правил процедуры СБ», — написал Полянский.
Он отметил, что председательство Ганы в Совете безопасности назначило его на 16:00 по Нью-Йорку (00:00 мск).
15 ноября Минобороны сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Этому предшествовал теракт на Крымском мосту, за которым стоят спецслужбы Украины. Президент РФ Владимир Путин также сообщил, что спецслужбы Украины осуществили несколько терактов в отношении Курской АЭС, а также пытались устроить подрыв на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».
22 ноября заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак заявил, что сообщения об убийстве российских военнопленных украинскими военными должны быть тщательно расследованы, и что в международной организации обеспокоены ситуацией вокруг содержащихся в плену солдат.
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