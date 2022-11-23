Срочное заседание Совбеза ООН по Украине назначено на 00:00

15 ноября Минобороны сообщило о нанесении массированного удара высокоточным оружием по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. Российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины 10 октября. Этому предшествовал теракт на Крымском мосту, за которым стоят спецслужбы Украины. Президент РФ Владимир Путин также сообщил, что спецслужбы Украины осуществили несколько терактов в отношении Курской АЭС, а также пытались устроить подрыв на одном из участков газотранспортной системы «Турецкий поток».