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В ООН призвали к тщательному расследованию убийства российских военнопленных

Ведомости

Сообщения об убийстве российских военнопленных украинскими военными должны быть тщательно расследованы, в ООН обеспокоены ситуацией вокруг содержащихся в плену солдат. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

«Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает. Вы могли видеть, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором среди прочего она обратила внимание репортеров и мира вообще на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).

18 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ.

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После этого в Минобороны России назвали кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от международных организаций осудить расстрел российских пленных украинскими военными. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) начало изучение видеозаписей.

Накануне, 21 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы причастные к расстрелу российских военнослужащих были привлечены к ответственности и наказаны. Он также отметил, что Россия обратится к международным организациям, чтобы разбирательство можно было осуществить на мировом уровне, если это будет иметь «какие-то намеки на эффективность». В противном случае «это не будет иметь смысла».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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