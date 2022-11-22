В ООН призвали к тщательному расследованию убийства российских военнопленных

«Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает. Вы могли видеть, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором среди прочего она обратила внимание репортеров и мира вообще на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).