В ООН призвали к тщательному расследованию убийства российских военнопленных
Сообщения об убийстве российских военнопленных украинскими военными должны быть тщательно расследованы, в ООН обеспокоены ситуацией вокруг содержащихся в плену солдат. Об этом сообщил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
«Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает. Вы могли видеть, что глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на прошлой неделе представила доклад, в котором среди прочего она обратила внимание репортеров и мира вообще на проблему пленных, которых, по сообщениям, убивает украинская сторона. На это надо обратить внимание, это должно быть расследовано тщательно», — сказал он (цит. по «РИА Новости»).
18 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ.
После этого в Минобороны России назвали кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных.
Накануне, 21 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы причастные к расстрелу российских военнослужащих были привлечены к ответственности и наказаны. Он также отметил, что Россия обратится к международным организациям, чтобы разбирательство можно было осуществить на мировом уровне, если это будет иметь «какие-то намеки на эффективность». В противном случае «это не будет иметь смысла».
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