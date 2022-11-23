Песков заявил, что Армения останется в ОДКБ

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации. Он пояснил, что из 17 подготовленных итоговых документов два были отправлены на доработку. «Мы завершили наше заседание в узком составе. Было представлено 17 проектов решений. По 15 у нас есть консенсус. Два проекта отправлены на доработку», — добавил он.