Песков заявил, что Армения останется в ОДКБ
Армения, безусловно, останется в ОДКБ, несмотря на то, что не все вопросы удалось согласовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Безусловно, останется», — ответил Песков на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС). По его словам, мероприятие подтвердило лишний раз востребованность этого формата, а также востребованность и жизнеспособность ОДКБ.
Представитель Кремля добавил, что лидеры стран обсуждали вопрос о продлении миротворческой миссии в Армении, а также судьбу мирного договора между Арменией и Азербайджаном. «Не все пока удается согласовать, есть определенные нюансы», — заключил пресс-секретарь, добавив, что эта тема «на повестке дня».
Совет коллективной безопасности ОДКБ ранее сегодня согласовал проект решения о мерах по оказанию помощи Армении. Отмечалось, что усилия республики и других участников по мирному урегулированию ситуации, юридическому оформлению границ и разблокировке транспортных коммуникаций играют положительную роль.
При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации. Он пояснил, что из 17 подготовленных итоговых документов два были отправлены на доработку. «Мы завершили наше заседание в узком составе. Было представлено 17 проектов решений. По 15 у нас есть консенсус. Два проекта отправлены на доработку», — добавил он.
В начале ноября Пашинян заявил, что Ереван выступает за создание трехкилометровой демилитаризованной зоны вокруг Нагорного Карабаха. Это, по его оценке, позволит непризнанной карабахской республике отказаться от поддержания армии такого масштаба, которая сейчас ей необходима «только из-за опасности подвергнуться геноциду» со стороны Азербайджана.
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