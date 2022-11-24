Министры обороны России и Турции обсудили Сирию и зерновую сделку
Министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку на севере Сирии и реализацию зерновой сделки, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.
«В ходе указанных переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации «черноморской инициативы», – говорится в сообщении.
Разговор состоялся по инициативе Анкары, добавили в оборонном ведомстве.
В минобороны Турции, комментируя разговор двух министров, отметили, что Акар в разговоре с Шойгу по ситуации в Сирии назвал предотвращение террористической угрозы и нейтрализацию террористических организаций первоочередной задачей Турции. Анкара продолжит давать «необходимый ответ» на усиливающиеся атаки террористов. Он также подчеркнул важность соблюдения ранее достигнутых договоренностей по сирийскому кризису. Акар также выразил удовлетворение сотрудничеством России и Турции в рамках зерновой сделки.
21 ноября Эрдоган заявил, что Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа российской стороны выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Турецкий лидер сослался на сочинское соглашение, заключенное в 2019 г. между Москвой и Анкарой, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики.
Этим событиям предшествовал взрыв 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Власти Турции охарактеризовали инцидент как террористический акт, ответственной за произошедшее Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК).
В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.
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