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Министры обороны России и Турции обсудили Сирию и зерновую сделку

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили обстановку на севере Сирии и реализацию зерновой сделки, сообщил Telegram-канал Минобороны РФ.

«В ходе указанных переговоров обсуждалась текущая ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением реализации «черноморской инициативы», – говорится в сообщении.

Разговор состоялся по инициативе Анкары, добавили в оборонном ведомстве.

В минобороны Турции, комментируя разговор двух министров, отметили, что Акар в разговоре с Шойгу по ситуации в Сирии назвал предотвращение террористической угрозы и нейтрализацию террористических организаций первоочередной задачей Турции. Анкара продолжит давать «необходимый ответ» на усиливающиеся атаки террористов. Он также подчеркнул важность соблюдения ранее достигнутых договоренностей по сирийскому кризису. Акар также выразил удовлетворение сотрудничеством России и Турции в рамках зерновой сделки.

21 ноября Эрдоган заявил, что Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа российской стороны выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Турецкий лидер сослался на сочинское соглашение, заключенное в 2019 г. между Москвой и Анкарой, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики.

Этим событиям предшествовал взрыв 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Власти Турции охарактеризовали инцидент как террористический акт, ответственной за произошедшее Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК).

В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных