Эрдоган заявил о праве Турции самостоятельно защищать себя от внешних угроз

Турция обладает всеми возможностями для поиска и привлечения к ответственности всех причастных к терактам на территории страны, отметил Эрдоган. Операция в Сирии и Ираке с участием ВВС, артиллерии и ударных БПЛА – это «только начало», добавил он, пообещав, что наземная операция начнется в «в наиболее верное для страны» время. При этом Эрдоган подчеркнул, что Анкара уважает территориальную целостность Сирии и Ирака.