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Эрдоган заявил о праве Турции самостоятельно защищать себя от внешних угроз

Ведомости

Турция имеет право самостоятельно устранять угрозы своей безопасности, исходящие от террористических группировок на севере Серии. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, говоря о проведении контртеррористической операции в арабской республике, передает Anadolu.

«Если стороны договоренностей по Сирии не выполняют своих обязательств, то Турция оставляет за собой право своими силами устранять угрозы нацбезопасности», – сказал он.

Турция обладает всеми возможностями для поиска и привлечения к ответственности всех причастных к терактам на территории страны, отметил Эрдоган. Операция в Сирии и Ираке с участием ВВС, артиллерии и ударных БПЛА – это «только начало», добавил он, пообещав, что наземная операция начнется в «в наиболее верное для страны» время. При этом Эрдоган подчеркнул, что Анкара уважает территориальную целостность Сирии и Ирака.

21 ноября Эрдоган заявил, что Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа российской стороны выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Турецкий лидер сослался на сочинское соглашение, заключенное в 2019 г. между Москвой и Анкарой, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики.

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13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Власти Турции охарактеризовали инцидент как террористический акт, ответственной за произошедшее Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК).

Спустя неделю, 20 ноября, Эрдоган объявил о начале операции «Коготь-меч» против РПК на севере Сирии и Ирака. Ее целями власти Турции назвали предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.  

В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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