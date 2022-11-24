В Швеции отпустили одного из двух задержанных по подозрению в шпионаже в пользу РФ
Прокуратура Швеции отпустила одного из двух подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз шведского ведомства. Эмигранты из России были задержаны 22 ноября.
Отмечается, что не позднее 14.00 мск 25 ноября прокурор должен решить, следует ли оставлять под стражей второго задержанного по данному делу. В прокуратуре рассказали, что его подозревают в шпионаже не только против Швеции, но и против «еще одной иностранной державы».
Полиция безопасности Швеции (СЕПО) арестовала двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России 22 ноября. Задержанные оказались супружеской парой эмигрантов из России. Согласно документам, арестованные якобы занимались шпионажем в пользу РФ с 2013 г. Один из них подозревается в «незаконной разведывательной деятельности», второй — в пособничестве преступлению.
До этого, 11 ноября, прокуратура Швеции предъявила обвинение в шпионаже в пользу России еще двум мужчинам. Уточняется, что один из них также незаконно получил доступ к секретной информации. Прокуроры указали на «трудность расследования» преступления и конфиденциальность информации в деле. В связи с этим ведомство будет ограничено в комментариях о ходе расследования. В прокуратуре сообщили, что обвиняемые находятся под стражей с осени 2021 г.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса