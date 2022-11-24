Газета
Политика

В Швеции отпустили одного из двух задержанных по подозрению в шпионаже в пользу РФ

Ведомости

Прокуратура Швеции отпустила одного из двух подозреваемых в шпионаже в пользу России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз шведского ведомства. Эмигранты из России были задержаны 22 ноября. 

Отмечается, что не позднее 14.00 мск 25 ноября прокурор должен решить, следует ли оставлять под стражей второго задержанного по данному делу. В прокуратуре рассказали, что его подозревают в шпионаже не только против Швеции, но и против «еще одной иностранной державы». 

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) арестовала двух человек по подозрению в шпионаже в пользу России 22 ноября. Задержанные оказались супружеской парой эмигрантов из России. Согласно документам, арестованные якобы занимались шпионажем в пользу РФ с 2013 г. Один из них подозревается в «незаконной разведывательной деятельности», второй — в пособничестве преступлению.

До этого, 11 ноября, прокуратура Швеции предъявила обвинение в шпионаже в пользу России еще двум мужчинам. Уточняется, что один из них также незаконно получил доступ к секретной информации. Прокуроры указали на «трудность расследования» преступления и конфиденциальность информации в деле. В связи с этим ведомство будет ограничено в комментариях о ходе расследования. В прокуратуре сообщили, что обвиняемые находятся под стражей с осени 2021 г.  

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных