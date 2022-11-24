В Швеции отпустили одного из двух задержанных по подозрению в шпионаже в пользу РФ

До этого, 11 ноября, прокуратура Швеции предъявила обвинение в шпионаже в пользу России еще двум мужчинам. Уточняется, что один из них также незаконно получил доступ к секретной информации. Прокуроры указали на «трудность расследования» преступления и конфиденциальность информации в деле. В связи с этим ведомство будет ограничено в комментариях о ходе расследования. В прокуратуре сообщили, что обвиняемые находятся под стражей с осени 2021 г.