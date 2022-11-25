Минобороны сообщило о пуске ракет «Калибр» с подлодки «Магадан» в Японском море

«Магадан» — третья из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3, построенных для Тихоокеанского флота. В состав флота она поступила в октябре 2022 г. «РИА Новости» отмечает, что в ноябре флот также примет четвертую подлодку «Уфа», а весной 2023 г. — пятую субмарину «Можайск». Шестая подводная лодка «Якутск» в настоящее время строится.