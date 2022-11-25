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Минобороны сообщило о пуске ракет «Калибр» с подлодки «Магадан» в Японском море

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Дизель-электрическая подводная лодка Тихоокеанского флота «Магадан«» произвела пуск ракет «Калибр» из-под воды в Японском море. Об этом Минобороны РФ сообщило «РИА Новости», показав кадры пуска ракет.

В ведомстве отметили, что перед тем как приступить к выполнению боевых упражнений, подводная лодка скрытно вошла в акваторию Японского моря. Первым ударом военные успешно поразили щит-мишень, которая имитировала корабль условного противника, рассказали в Минобороны.

На опубликованном агентством видео показаны пуски ракет. После выполнения боевого упражнения один из членов экипажа уточняет, что мероприятия прошли без нареканий.

Вторая ракета уничтожила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. В ведомстве отметили, что дальность пуска ракет составила более 1000 км.

«Калибр» относится к ракетам большой дальности. Она используется для поражения наземных целей, а также кораблей и подводных лодок. Дальность стрельбы по морским целям составляет несколько сотен километров, по наземным — около 2000 км.

«Магадан» — третья из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3, построенных для Тихоокеанского флота. В состав флота она поступила в октябре 2022 г. «РИА Новости» отмечает, что в ноябре флот также примет четвертую подлодку «Уфа», а весной 2023 г. — пятую субмарину «Можайск». Шестая подводная лодка «Якутск» в настоящее время строится.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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