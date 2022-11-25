В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военнопленных

«Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, показывающий, что эти вызывающие тревогу видео являются, весьма вероятно, аутентичными», - отметил Тюрк (цитата по ТАСС). Он также призвал к полному расследованию событий и привлечению виновных к ответственности.