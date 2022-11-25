В ООН призвали расследовать обстоятельства расстрела российских военнопленных
Видеозаписи расстрела российских военнослужащих украинскими военными являются с высокой степенью вероятности подлинными, обстоятельства произошедшего должны быть расследованы, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолкер Тюрк.
«Наша мониторинговая миссия на Украине провела предварительный анализ, показывающий, что эти вызывающие тревогу видео являются, весьма вероятно, аутентичными», - отметил Тюрк (цитата по ТАСС). Он также призвал к полному расследованию событий и привлечению виновных к ответственности.
18 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ.
После этого в Минобороны России назвали кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». В ведомстве подчеркнули, что этот случай не является первым военным преступлением, которое совершается в отношении российских военнопленных. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что Россия сделает все возможное, чтобы причастные к расстрелу российских военнослужащих были привлечены к ответственности и наказаны.
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