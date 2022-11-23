Захарова обвинила ООН в нежелании давать оценку видео с расстрелом российских военных
ООН избегает оценок и прячется за общими фразами при обсуждении видео предполагаемой расправы ВСУ над российскими военнопленными. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.
«Мне кажется, представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз и навсегда заявить, что они «за всё хорошее против всего плохого»; либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам», — написала Захарова.
Она напомнила, что при оценке ситуации в Буче ООН была «более чем многословна, конкретна и инициативна». В то же время, комментируя сообщения о расстреле российских военнослужащих, представители организации «прячутся за общими фразами». Захарова подчеркнула, что так больше быть не должно.
8 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ. По данным главы Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке (ДНР). Он добавил, что СПЧ направит информацию о расправе в 2000 международных организаций.
В Минобороны назвали опубликованные кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». А в МИД РФ потребовали от международных организаций осудить действия Киева. После этого в ООН призвали к тщательному расследованию сообщений об убийстве российских военнослужащих. «Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает», — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
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