Захарова обвинила ООН в нежелании давать оценку видео с расстрелом российских военных

Она напомнила, что при оценке ситуации в Буче ООН была «более чем многословна, конкретна и инициативна». В то же время, комментируя сообщения о расстреле российских военнослужащих, представители организации «прячутся за общими фразами». Захарова подчеркнула, что так больше быть не должно.