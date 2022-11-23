Газета
Политика

Захарова обвинила ООН в нежелании давать оценку видео с расстрелом российских военных

Ведомости

ООН избегает оценок и прячется за общими фразами при обсуждении видео предполагаемой расправы ВСУ над российскими военнопленными. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Мне кажется, представителям Секретариата ООН надо определиться: либо один раз и навсегда заявить, что они «за всё хорошее против всего плохого»; либо начать подходить к оценкам различных событий объективно, беспристрастно, согласно их функциональным обязанностям и мандатам», — написала Захарова. 

Она напомнила, что при оценке ситуации в Буче ООН была «более чем многословна, конкретна и инициативна». В то же время, комментируя сообщения о расстреле российских военнослужащих, представители организации «прячутся за общими фразами». Захарова подчеркнула, что так больше быть не должно.

8 ноября в Telegram-каналах появились два видео, на которых, предположительно, запечатлен расстрел российских военнослужащих, сдавшихся в плен ВСУ. По данным главы Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерия Фадеева, инцидент произошел в Макеевке (ДНР). Он добавил, что СПЧ направит информацию о расправе в 2000 международных организаций.

В Минобороны назвали опубликованные кадры подтверждением «живодерской сущности нынешнего киевского режима». А в МИД РФ потребовали от международных организаций осудить действия Киева. После этого в ООН призвали к тщательному расследованию сообщений об убийстве российских военнослужащих. «Мы обеспокоены любыми нарушениями прав человека, независимо от того, кто их совершает», — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных