Глава Еврокомиссии анонсировала отправку Киеву трансформаторов и генераторов
Евросоюз готовит экстренную поставку оборудования Украине для восстановления подачи электричества и тепла, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
Всего украинской стороне будет доставлено 200 средних трансформаторов и один крупный автотрансформатор из Литвы, 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС, расположенных в Румынии. В заявлении отмечается, что один такой генератор может обеспечить бесперебойное питание больницы среднего размера.
Сейчас ЕК также работает над созданием энергетического хаба в Польше, который будет принимать помощь для Украины от третьих лиц и помогать с ее доставкой Киеву.
Ранее Минобороны подтвердило нанесение массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины 23 ноября. При этом в ведомстве уточнили, что по Киеву не было нанесено ни одного удара. По словам представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все разрушения в Киеве, о которых сообщали власти Украины и местные СМИ, связаны с падением ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах Киева.
Российские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.
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