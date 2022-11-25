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Глава Еврокомиссии анонсировала отправку Киеву трансформаторов и генераторов

Ведомости

Евросоюз готовит экстренную поставку оборудования Украине для восстановления подачи электричества и тепла, говорится в заявлении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Всего украинской стороне будет доставлено 200 средних трансформаторов и один крупный автотрансформатор из Литвы, 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС, расположенных в Румынии. В заявлении отмечается, что один такой генератор может обеспечить бесперебойное питание больницы среднего размера.

Сейчас ЕК также работает над созданием энергетического хаба в Польше, который будет принимать помощь для Украины от третьих лиц и помогать с ее доставкой Киеву.

Ранее Минобороны подтвердило нанесение массированных ударов по объектам инфраструктуры Украины 23 ноября. При этом в ведомстве уточнили, что по Киеву не было нанесено ни одного удара. По словам представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, все разрушения в Киеве, о которых сообщали власти Украины и местные СМИ, связаны с падением ракет иностранной и украинской ПВО, размещенных в жилых кварталах Киева.

Российские военные наносят удары по объектам критической инфраструктуры Украины с 10 октября. Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности 10 октября заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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