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Алексеенко назначен главой правительства Херсонской области

Ведомости

Должность председателя правительства Херсонской области занял Андрей Алексеенко, который до этого возглавлял совет министров Харьковской области, сообщает пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.

«После успешного проведения референдума и решения поставленных управленческих задач в Херсонской области на посту председателя правительства Сергей Елисеев возвращается в Калининградскую область. Новым председателем правительства назначен Андрей Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области», — следует из сообщения.

В областной администрации добавили, что Елисеев, который стал председателям местного правительства в начале июля, вернется в Калининградскую область, где он ранее работал в должности заместителя руководителя аппарата правительства региона. Решение об отъезде Елисеева было принято главами Херсонской и Калининградской областей Владимиром Сальдо и Антоном Алихановым.

«Кабмин Херсонской области возглавит достойный человек и успешный российский управленец, который продолжит дело Сергея Елисеева и будет налаживать мирную жизнь в Херсонской области, выстраивая систему государственной власти и работая на благо людей», — добавили в пресс-службе.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.  

Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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