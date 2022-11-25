Алексеенко назначен главой правительства Херсонской области
Должность председателя правительства Херсонской области занял Андрей Алексеенко, который до этого возглавлял совет министров Харьковской области, сообщает пресс-служба правительства региона в своем Telegram-канале.
«После успешного проведения референдума и решения поставленных управленческих задач в Херсонской области на посту председателя правительства Сергей Елисеев возвращается в Калининградскую область. Новым председателем правительства назначен Андрей Алексеенко, ранее возглавлявший совет министров Харьковской области», — следует из сообщения.
В областной администрации добавили, что Елисеев, который стал председателям местного правительства в начале июля, вернется в Калининградскую область, где он ранее работал в должности заместителя руководителя аппарата правительства региона. Решение об отъезде Елисеева было принято главами Херсонской и Калининградской областей Владимиром Сальдо и Антоном Алихановым.
«Кабмин Херсонской области возглавит достойный человек и успешный российский управленец, который продолжит дело Сергея Елисеева и будет налаживать мирную жизнь в Херсонской области, выстраивая систему государственной власти и работая на благо людей», — добавили в пресс-службе.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Однако 9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города.