Газета
Политика

Посольство в США сочло критику запрета пропаганды ЛГБТ вмешательством в дела РФ

Ведомости

Заявления американских чиновников с критикой российского законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ являются грубым вмешательством во внутренние дела России, Москва требует от Вашингтона уважать выбор народа, говорится в заявлении посольства РФ в США, которое опубликовано в Telegram-канале посольства.

«Обратили внимание на высказывания ряда американских чиновников с критикой принятого Госдумой РФ законопроекта о запрете распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии или информации, вызывающей желание сменить пол. Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей», — сообщили в посольстве. 

Там добавили, что Россия не принимает попытки навязывания западными странами «псевдолиберальных и извращенных представлений о правах человека». В посольстве также потребовали уважать выбор российского народа «придерживаться нравственных ориентиров, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности».

Ранее по теме: «Недавно ты хотела быть зайчиком». В чем депутаты видят ЛГБТ-пропаганду

24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ.

В соответствии с документом сайты, распространяющие подобную информацию, будут вноситься в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, а продажа товаров с пропагандой ЛГБТ будет запрещена. Пропагандирующие же нетрадиционные отношения фильмы не будут получать прокатное удостоверение. Законом запрещена пропаганда ЛГБТ как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Запрет также касается демонстрации нетрадиционных отношений в рекламе, а на платных аудиовизуальных сервисах доступ к подобному контенту должен быть возможен лишь с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя.

Госдума также приняла закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), он прописывает ответственность за нарушения положений первого закона. За нарушение введенного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы жестче: 200 000–800 000 руб. для физлиц, до 2 млн руб. для должностных лиц и до 10 млн руб. – для юрлиц. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных