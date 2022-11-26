Посольство в США сочло критику запрета пропаганды ЛГБТ вмешательством в дела РФ
Заявления американских чиновников с критикой российского законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ являются грубым вмешательством во внутренние дела России, Москва требует от Вашингтона уважать выбор народа, говорится в заявлении посольства РФ в США, которое опубликовано в Telegram-канале посольства.
«Обратили внимание на высказывания ряда американских чиновников с критикой принятого Госдумой РФ законопроекта о запрете распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии или информации, вызывающей желание сменить пол. Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей», — сообщили в посольстве.
Там добавили, что Россия не принимает попытки навязывания западными странами «псевдолиберальных и извращенных представлений о правах человека». В посольстве также потребовали уважать выбор российского народа «придерживаться нравственных ориентиров, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе российской гражданской идентичности».
24 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ.
В соответствии с документом сайты, распространяющие подобную информацию, будут вноситься в реестр запрещенных с их последующей блокировкой, а продажа товаров с пропагандой ЛГБТ будет запрещена. Пропагандирующие же нетрадиционные отношения фильмы не будут получать прокатное удостоверение. Законом запрещена пропаганда ЛГБТ как среди несовершеннолетних, так и взрослых. Запрет также касается демонстрации нетрадиционных отношений в рекламе, а на платных аудиовизуальных сервисах доступ к подобному контенту должен быть возможен лишь с помощью специального кода, подтверждающего возраст пользователя.
Госдума также приняла закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), он прописывает ответственность за нарушения положений первого закона. За нарушение введенного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы жестче: 200 000–800 000 руб. для физлиц, до 2 млн руб. для должностных лиц и до 10 млн руб. – для юрлиц. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы России.