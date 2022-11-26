Посольство в США сочло критику запрета пропаганды ЛГБТ вмешательством в дела РФ

Госдума также приняла закон, вносящий изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), он прописывает ответственность за нарушения положений первого закона. За нарушение введенного запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений физлицам будет грозить штраф от 50 000 до 400 000 руб., должностным лицам – от 100 000 до 800 000 руб., а юрлицам – штраф до 5 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток. За нарушение запрета пропаганды педофилии штрафы жестче: 200 000–800 000 руб. для физлиц, до 2 млн руб. для должностных лиц и до 10 млн руб. – для юрлиц. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы России.