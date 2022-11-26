В США сообщили о ракетном обстреле своей базы в Сирии
Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу 25 ноября, сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM).
Две ракеты упали в Аль-Шаддади на северо-востоке Сирии, где располагается американская патрульная база, повреждений и пострадавших нет, говорится в заявлении командования.
«Такого рода атаки подвергают риску силы коалиции и гражданское население и подрывают с трудом заработанные стабильность и безопасность Сирии и региона», — заявил представитель CENTCOM полковник Джо Буччино.
По информации командования, Сирийские демократические силы посетили место атаки и обнаружили там третью неразорвавшуюся ракету.
Ранее на этой неделе пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что США призывают Турцию к деэскалации конфликта с сирийскими курдами, по позициям которых с 21 ноября турецкие ВВС наносят удары. Турция считает союзных Вашингтону сирийских курдов из группировки YPG связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК), причастной к терактам в Стамбуле 14 ноября. На территориях, контролируемых YPG, находится ряд американских военных баз, с которых ведется снабжение курдов.