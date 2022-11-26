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Политика

В США сообщили о ракетном обстреле своей базы в Сирии

Ведомости

Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу 25 ноября, сообщили в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM).

Две ракеты упали в Аль-Шаддади на северо-востоке Сирии, где располагается американская патрульная база, повреждений и пострадавших нет, говорится в заявлении командования.

«Такого рода атаки подвергают риску силы коалиции и гражданское население и подрывают с трудом заработанные стабильность и безопасность Сирии и региона», — заявил представитель CENTCOM полковник Джо Буччино.

По информации командования, Сирийские демократические силы посетили место атаки и обнаружили там третью неразорвавшуюся ракету.

Ранее на этой неделе пресс-секретарь Пентагона, бригадный генерал Патрик Райдер заявил, что США призывают Турцию к деэскалации конфликта с сирийскими курдами, по позициям которых с 21 ноября турецкие ВВС наносят удары. Турция считает союзных Вашингтону сирийских курдов из группировки YPG связанными с Рабочей партией Курдистана (РПК), причастной к терактам в Стамбуле 14 ноября. На территориях, контролируемых YPG, находится ряд американских военных баз, с которых ведется снабжение курдов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных