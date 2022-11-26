Лавров: народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей

15 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 на Бали заявил, что украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией. При этом министр подчеркнул, что Россия со своей стороны по-прежнему не отказывается от продолжения диалога.