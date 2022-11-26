Лавров: народ Украины будет освобожден от неонацистских правителей
Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках документального фильма, который показали в субботу в эфире телеканала «Россия-24».
«Украинский народ будет освобожден от неонацистских правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями», — сказал он (цитата по ТАСС).
Специальная военная операция началась 24 февраля. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
15 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на полях саммита G20 на Бали заявил, что украинская сторона выдвигает нереалистичные условия для продолжения переговоров с Россией. При этом министр подчеркнул, что Россия со своей стороны по-прежнему не отказывается от продолжения диалога.