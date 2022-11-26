Бельгия отправит Украине мобильные лаборатории и подводные беспилотники

На этой неделе стало известно, что Евросоюз готовит экстренную поставку оборудования Украине для восстановления подачи электричества и тепла. Как следует из заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, всего украинской стороне будет доставлено 200 средних трансформаторов и один крупный автотрансформатор из Литвы, 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС, расположенных в Румынии.