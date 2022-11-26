Бельгия отправит Украине мобильные лаборатории и подводные беспилотники
Бельгия отправит Киеву мобильные лаборатории для контроля химической, радиационной и бактериологической ситуации и 10 подводных беспилотников, сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер в интервью газете Soir.
В 2023 г. бельгийское военное присутствие на востоке увеличится вдвое по сравнению с текущим годом, заявила министр. По словам Дедондер, помощь Бельгии дополнит поставки других стран, а отправляемое оборудование находится в рабочем состоянии. Подводные беспилотники доставят Киеву к концу мая в несколько этапов.
«Бельгия в ближайшее время выполнит решение совета министров Бельгии по отправке [на Украину] 10 подводных беспилотников, производства бельгийской компании ECA Robotics. Эти дроны позволяют идентифицировать любые подводные угрозы — от мин до шпионских средств. Это совершенно новая технология, которая значительно им поможет. Бельгийская армия уже использует такие средства», — сказала министр (цитата по ТАСС).
Помимо этого Брюссель планирует организовать 18 видов курсов для обучения украинских военных, которое должно начаться в декабре.
На этой неделе стало известно, что Евросоюз готовит экстренную поставку оборудования Украине для восстановления подачи электричества и тепла. Как следует из заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, всего украинской стороне будет доставлено 200 средних трансформаторов и один крупный автотрансформатор из Литвы, 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС, расположенных в Румынии.