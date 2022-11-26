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Бельгия отправит Украине мобильные лаборатории и подводные беспилотники

Ведомости

Бельгия отправит Киеву мобильные лаборатории для контроля химической, радиационной и бактериологической ситуации и 10 подводных беспилотников, сообщила министр обороны страны Людивин Дедондер в интервью газете Soir.

В 2023 г. бельгийское военное присутствие на востоке увеличится вдвое по сравнению с текущим годом, заявила министр. По словам Дедондер, помощь Бельгии дополнит поставки других стран, а отправляемое оборудование находится в рабочем состоянии. Подводные беспилотники доставят Киеву к концу мая в несколько этапов.

«Бельгия в ближайшее время выполнит решение совета министров Бельгии по отправке [на Украину] 10 подводных беспилотников, производства бельгийской компании ECA Robotics. Эти дроны позволяют идентифицировать любые подводные угрозы — от мин до шпионских средств. Это совершенно новая технология, которая значительно им поможет. Бельгийская армия уже использует такие средства», — сказала министр (цитата по ТАСС).

Помимо этого Брюссель планирует организовать 18 видов курсов для обучения украинских военных, которое должно начаться в декабре.

На этой неделе стало известно, что Евросоюз готовит экстренную поставку оборудования Украине для восстановления подачи электричества и тепла. Как следует из заявления председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по итогам разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, всего украинской стороне будет доставлено 200 средних трансформаторов и один крупный автотрансформатор из Литвы, 40 тяжелых генераторов из запасов ЕС, расположенных в Румынии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных