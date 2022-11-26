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Премьер Польши заявил, что в случае победы РФ на Украине проиграет вся Европа

Ведомости

В конфликте на Украине может быть один исход: победа Киева либо поражение всей Европы, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, который в субботу прибыл с визитом в украинскую столицу. 

Глава польского правительства встретился с премьер-министрами Украины и Литвы в формате Люблинского треугольника, передает издание wnp.pl. Моравецкий заявил, что Европа «слишком поздно заметила угрозу со стороны России», поэтому медлить с оказанием помощи Украине нельзя. 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Tegegram-канале также сообщил, что сегодня главы правительств трех стран подписали трехстороннее заявление. Стороны в том числе подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО о приглашении Украины к переговорам о вступлении в альянс, отметили важность усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также поддержали начало переговоров о вступлении страны в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство, рассказал Шмыгаль.

В октябре Моравецкий предложил направить замороженные в странах Евросоюза российские активы на поддержку не только Украины, но и жителей ЕС. Польский премьер считает, что получить замороженные активы России и российских граждан «относительно легко».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных