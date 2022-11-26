Премьер Польши заявил, что в случае победы РФ на Украине проиграет вся Европа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Tegegram-канале также сообщил, что сегодня главы правительств трех стран подписали трехстороннее заявление. Стороны в том числе подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО о приглашении Украины к переговорам о вступлении в альянс, отметили важность усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также поддержали начало переговоров о вступлении страны в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство, рассказал Шмыгаль.