Премьер Польши заявил, что в случае победы РФ на Украине проиграет вся Европа
В конфликте на Украине может быть один исход: победа Киева либо поражение всей Европы, заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий, который в субботу прибыл с визитом в украинскую столицу.
Глава польского правительства встретился с премьер-министрами Украины и Литвы в формате Люблинского треугольника, передает издание wnp.pl. Моравецкий заявил, что Европа «слишком поздно заметила угрозу со стороны России», поэтому медлить с оказанием помощи Украине нельзя.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Tegegram-канале также сообщил, что сегодня главы правительств трех стран подписали трехстороннее заявление. Стороны в том числе подтвердили готовность активизировать дискуссию в НАТО о приглашении Украины к переговорам о вступлении в альянс, отметили важность усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также поддержали начало переговоров о вступлении страны в ЕС сразу после принятия Еврокомиссией положительной оценки выполнения рекомендаций по заявке на членство, рассказал Шмыгаль.
В октябре Моравецкий предложил направить замороженные в странах Евросоюза российские активы на поддержку не только Украины, но и жителей ЕС. Польский премьер считает, что получить замороженные активы России и российских граждан «относительно легко».