Минобороны: Украина и США умалчивают о совместной военно-биологической деятельности
Вблизи российской границы на Украине велась разработка компонентов биологического оружия, следует из документов, обнаруженных в украинских биолабораториях. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает пресс-служба Минобороны.
В ходе военной спецоперации на Украине, напомнили в ведомстве, стало известно о реализации военно-биологических программ Пентагона на Украине.
«Анализ документов, обнаруженных в украинских биолабораториях, дает основания утверждать, что в непосредственной близости от российских границ велась разработка компонентов биологического оружия. Это подтверждается договорами о проведении работ, утвержденными регистрационными картами, отчетной документацией подрядных организаций Пентагона – «Блэк энд Вич», «Метабиота», — сообщил Кириллов.
Он также заявил, что номенклатура изучавшихся патогенов «никак не связана с актуальными для здравоохранения Украины проблемами», а акцент делался на исследованиях природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия. В частности, целью проекта Тэп-2 было изучение возбудителя сапа (инфекционная болезнь цельнокопытных), случаи которого никогда не фиксировались на территории страны, утверждают в оборонном ведомстве. Под контролем Вашингтона Киев также проводит испытания возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на военнослужащих и душевнобольных, заявило министерство.
Минобороны также известно о проведении исследований, в рамках которых Украине предписывалось сообщать «…о незначительных инцидентах с добровольцами в комитет по биоэтике США в течение 72 часов после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых, – в течение 24 часов».
«При этом в международной отчетности по линии КБТО США и Украина сознательно умалчивают о совместной деятельности, несмотря на ее явную военно-биологическую направленность», — заявили в министерстве.
В конце марта Минобороны опубликовало список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Как сообщал Кириллов, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — сотрудник управления минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и директор программы совместного уменьшения угрозы (также известна как программа Нанна — Лугара). В сентябре Минобороны сообщило, что США фактически признали проведение биологических исследований на ряде украинцев, включая малообеспеченных граждан и пациентов психиатрических больниц.