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Минобороны: Украина и США умалчивают о совместной военно-биологической деятельности

Ведомости

Вблизи российской границы на Украине велась разработка компонентов биологического оружия, следует из документов, обнаруженных в украинских биолабораториях. Об этом на брифинге заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает пресс-служба Минобороны.

В ходе военной спецоперации на Украине, напомнили в ведомстве, стало известно о реализации военно-биологических программ Пентагона на Украине.

«Анализ документов, обнаруженных в украинских биолабораториях, дает основания утверждать, что в непосредственной близости от российских границ велась разработка компонентов биологического оружия. Это подтверждается договорами о проведении работ, утвержденными регистрационными картами, отчетной документацией подрядных организаций Пентагона – «Блэк энд Вич», «Метабиота», — сообщил Кириллов.

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Он также заявил, что номенклатура изучавшихся патогенов «никак не связана с актуальными для здравоохранения Украины проблемами», а акцент делался на исследованиях природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия. В частности, целью проекта Тэп-2 было изучение возбудителя сапа (инфекционная болезнь цельнокопытных), случаи которого никогда не фиксировались на территории страны, утверждают в оборонном ведомстве. Под контролем Вашингтона Киев также проводит испытания возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на военнослужащих и душевнобольных, заявило министерство.

Минобороны также известно о проведении исследований, в рамках которых Украине предписывалось сообщать «…о незначительных инцидентах с добровольцами в комитет по биоэтике США в течение 72 часов после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых, – в течение 24 часов».

«При этом в международной отчетности по линии КБТО США и Украина сознательно умалчивают о совместной деятельности, несмотря на ее явную военно-биологическую направленность», — заявили в министерстве.

В конце марта Минобороны опубликовало список лиц, которые принимали участие в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Как сообщал Кириллов, одной из ключевых фигур является Роберт Поуп — сотрудник управления минобороны США по сокращению военной угрозы (DTRA) и директор программы совместного уменьшения угрозы (также известна как программа Нанна — Лугара). В сентябре Минобороны сообщило, что США фактически признали проведение биологических исследований на ряде украинцев, включая малообеспеченных граждан и пациентов психиатрических больниц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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