Минобороны: Украина и США умалчивают о совместной военно-биологической деятельности

Он также заявил, что номенклатура изучавшихся патогенов «никак не связана с актуальными для здравоохранения Украины проблемами», а акцент делался на исследованиях природно-очаговых и особо опасных инфекций, которые рассматриваются как потенциальные агенты биологического оружия. В частности, целью проекта Тэп-2 было изучение возбудителя сапа (инфекционная болезнь цельнокопытных), случаи которого никогда не фиксировались на территории страны, утверждают в оборонном ведомстве. Под контролем Вашингтона Киев также проводит испытания возбудителей инфекционных заболеваний и токсичных веществ на военнослужащих и душевнобольных, заявило министерство.