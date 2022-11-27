Песков заявил о возможности решать разногласия с Турцией по Сирии через переговоры
Разногласия с Турцией по ситуации в Сирии есть, однако власти двух стран решают их не путем конфронтации, а через переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
«По Сирии разногласия есть с Турцией. Когда-то их удалось купировать в Сочи, подписан документ, который зачитывали два министра. После этого мы слышали заявления президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, были заявления и наших представителей, которые говорили о том, что мы также не удовлетворены тем, как Турция выполняет свои обязательства», — сказал Песков.
По его словам, уровень отношений России и Турции и «политическая мудрость» позволяют урегулировать разногласия «не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих, но все-таки переговоров».
«И вот этот уровень взаимопонимания и взаимного уважения, действительно, это хорошая основа для того, чтобы даже такие сложные ситуации обсуждать», — считают в Кремле.
21 ноября Эрдоган заявил, что Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа российской стороны выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Турецкий лидер сослался на сочинское соглашение, заключенное в 2019 г. между Москвой и Анкарой, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики.
Этим событиям предшествовал взрыв 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Власти Турции охарактеризовали инцидент как террористический акт, ответственной за произошедшее Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК).
В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.