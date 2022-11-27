Песков заявил о возможности решать разногласия с Турцией по Сирии через переговоры

«По Сирии разногласия есть с Турцией. Когда-то их удалось купировать в Сочи, подписан документ, который зачитывали два министра. После этого мы слышали заявления президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, были заявления и наших представителей, которые говорили о том, что мы также не удовлетворены тем, как Турция выполняет свои обязательства», — сказал Песков.