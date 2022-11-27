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Песков заявил о возможности решать разногласия с Турцией по Сирии через переговоры

Ведомости

Разногласия с Турцией по ситуации в Сирии есть, однако власти двух стран решают их не путем конфронтации, а через переговоры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

«По Сирии разногласия есть с Турцией. Когда-то их удалось купировать в Сочи, подписан документ, который зачитывали два министра. После этого мы слышали заявления президента [Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана, были заявления и наших представителей, которые говорили о том, что мы также не удовлетворены тем, как Турция выполняет свои обязательства», — сказал Песков.

По его словам, уровень отношений России и Турции и «политическая мудрость» позволяют урегулировать разногласия «не путем конфронтации, а путем напряженных, пусть долгих, но все-таки переговоров». 

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«И вот этот уровень взаимопонимания и взаимного уважения, действительно, это хорошая основа для того, чтобы даже такие сложные ситуации обсуждать», — считают в Кремле.

21 ноября Эрдоган заявил, что Турция провела воздушную операцию в Сирии и Ираке из-за отказа российской стороны выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Турецкий лидер сослался на сочинское соглашение, заключенное в 2019 г. между Москвой и Анкарой, о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке арабской республики.

Этим событиям предшествовал взрыв 13 ноября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула. Власти Турции охарактеризовали инцидент как террористический акт, ответственной за произошедшее Анкара считает Рабочую партию Курдистана (РПК).

В 2019 г. Россия и Турция договорились об отводе курдских формирований от пограничных территорий, а также совместных патрулях в этой зоне. Прилегающие к зоне населенные курдами районы де-юре перешли под контроль союзного Москве сирийского правительства в Дамаске, в ряде важных пунктов впервые с 2012 г. появились подразделения Сирийской арабской армии (САА), но фактически контроль за ситуацией с тех пор осуществляла военная полиция России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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