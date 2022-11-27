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Генсек ОДКБ: организация не готова противостоять гибридному воздействию

Ведомости

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не в полной мере готова противостоять гибридному воздействию, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

««Сейчас присутствуют разные формы гибридного воздействия: и чисто военные, и санкционно-экономические, и информационные, и политические. Об этом идет речь, когда мы говорим про гибридные атаки. Я бы сказал, что нет, не в полной мере сейчас готово ОДКБ к такого рода противодействию», – сказал он.

По словам генсека ОДКБ, для этого есть объективная причина – организация создавалась для отражения исключительно военных угроз. При этом Зась подчеркнул, что ОДКБ трансформируется, и расширяет обеспечение безопасности на другие сферы – такие как угрозы терроризма, наркотрафик, и преступность, в том числе в сфере IT. «Да, мы пока не готовы, но к этому мы идем», – подытожил Зась.

23 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в работе ОДКБ есть проблемы, однако организация помогает обеспечивать защиту суверенитета стран-членов. «Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы. Но все-таки для нас очевидно, что совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран», — приводила слова президента пресс-служба Кремля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных