Генсек ОДКБ: организация не готова противостоять гибридному воздействию

По словам генсека ОДКБ, для этого есть объективная причина – организация создавалась для отражения исключительно военных угроз. При этом Зась подчеркнул, что ОДКБ трансформируется, и расширяет обеспечение безопасности на другие сферы – такие как угрозы терроризма, наркотрафик, и преступность, в том числе в сфере IT. «Да, мы пока не готовы, но к этому мы идем», – подытожил Зась.