Генсек ОДКБ: организация не готова противостоять гибридному воздействию
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не в полной мере готова противостоять гибридному воздействию, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.
««Сейчас присутствуют разные формы гибридного воздействия: и чисто военные, и санкционно-экономические, и информационные, и политические. Об этом идет речь, когда мы говорим про гибридные атаки. Я бы сказал, что нет, не в полной мере сейчас готово ОДКБ к такого рода противодействию», – сказал он.
По словам генсека ОДКБ, для этого есть объективная причина – организация создавалась для отражения исключительно военных угроз. При этом Зась подчеркнул, что ОДКБ трансформируется, и расширяет обеспечение безопасности на другие сферы – такие как угрозы терроризма, наркотрафик, и преступность, в том числе в сфере IT. «Да, мы пока не готовы, но к этому мы идем», – подытожил Зась.
23 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в работе ОДКБ есть проблемы, однако организация помогает обеспечивать защиту суверенитета стран-членов. «Мы, конечно же, видим не только достижения, но и проблемы. Но все-таки для нас очевидно, что совместная работа в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран», — приводила слова президента пресс-служба Кремля.