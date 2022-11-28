Газета
Политика

Путин заявил о высоком значении визита Токаева в Россию

Ведомости

Приезд президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию стал его первым международным визитом после переизбрания, что делает встречу особенно важной, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Сегодняшний визит имеет особое значение: это первый визит после переизбрания Касым-Жомарта Кемелевича президентом Казахстана. В этом смысле он имеет, конечно, знаковое значение, подчеркивает особый характер наших отношений, мы это высоко ценим», – сказал Путин.

Токаев, в свою очередь, согласился с тем, что в этом есть «определенный символизм», передает «РИА Новости». Россия была и остается стратегическим партнером Казахстана, добавил он. 

В ходе переговоров стороны, как ожидается, обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Российский президент также отметил рост товарооборота России и Казахстана в 2021 и в 2022 гг. и укрепление сотрудничества как по традиционным направлениям, так и по высокотехнологичным сферам.

Токаев прибыл с официальным визитом в Москву вчера, 27 ноября. Как отмечали в пресс-службе президента Казахстана, визит проводится по приглашению Путина.

Днем ранее, 26 ноября, Токаев принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана. Внеочередные президентские выборы в республике прошли 20 ноября, Токаев одержал на них победу, набрав 81,31% голосов. Он вступил в должность президента Казахстана во второй раз.

Токаев анонсировал досрочные президентские выборы 1 сентября. Тогда же он предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных