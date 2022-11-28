Путин заявил о высоком значении визита Токаева в Россию

В ходе переговоров стороны, как ожидается, обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Российский президент также отметил рост товарооборота России и Казахстана в 2021 и в 2022 гг. и укрепление сотрудничества как по традиционным направлениям, так и по высокотехнологичным сферам.