Путин заявил о высоком значении визита Токаева в Россию
Приезд президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию стал его первым международным визитом после переизбрания, что делает встречу особенно важной, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Сегодняшний визит имеет особое значение: это первый визит после переизбрания Касым-Жомарта Кемелевича президентом Казахстана. В этом смысле он имеет, конечно, знаковое значение, подчеркивает особый характер наших отношений, мы это высоко ценим», – сказал Путин.
Токаев, в свою очередь, согласился с тем, что в этом есть «определенный символизм», передает «РИА Новости». Россия была и остается стратегическим партнером Казахстана, добавил он.
В ходе переговоров стороны, как ожидается, обсудят вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений и перспективы взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве. Российский президент также отметил рост товарооборота России и Казахстана в 2021 и в 2022 гг. и укрепление сотрудничества как по традиционным направлениям, так и по высокотехнологичным сферам.
Токаев прибыл с официальным визитом в Москву вчера, 27 ноября. Как отмечали в пресс-службе президента Казахстана, визит проводится по приглашению Путина.
Днем ранее, 26 ноября, Токаев принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана. Внеочередные президентские выборы в республике прошли 20 ноября, Токаев одержал на них победу, набрав 81,31% голосов. Он вступил в должность президента Казахстана во второй раз.
Токаев анонсировал досрочные президентские выборы 1 сентября. Тогда же он предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.