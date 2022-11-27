Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву

Также в пресс-службе отметили, что глава Казахстана прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. «Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России», – уточняется в сообщении.