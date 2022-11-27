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Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Москву, сообщила пресс-служба главы государства.

Пресс-служба опубликовала видео прибытия Токаева в Россию. «Официальная церемония встречи главы государства Касым-Жомарта Токаева в аэропорту «Внуково-2» в Москве», – говорится в сообщении.

Также в пресс-службе отметили, что глава Казахстана прибыл в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. «Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России», – уточняется в сообщении.

20 ноября Токаев одержал победу на внеочередных выборах главы республики, набрав 81,31% голосов. 26 ноября Токаев принес присягу и официально вступил в должность во второй раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных