Токаев вступил в должность президента Казахстана

Токаев на церемонии заявил, что выборы президента в республике, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, прошли «справедливо и открыто». Глава государства добавил, что предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти, а во внешней политике в фокусе внимания будут находиться отношения с Россией и Китаем.