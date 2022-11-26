Токаев вступил в должность президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана, церемония инаугурации проходит в субботу во Дворце независимости в Астане, передает ТАСС.
«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал Токаев.
Токаев на церемонии заявил, что выборы президента в республике, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, прошли «справедливо и открыто». Глава государства добавил, что предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти, а во внешней политике в фокусе внимания будут находиться отношения с Россией и Китаем.
20 ноября Токаев одержал победу на внеочередных выборах главы республики, набрав 81,31% голосов. Он вступил в должность президента Казахстана во второй раз.
Токаев анонсировал досрочные президентские выборы 1 сентября. Тогда же он предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.