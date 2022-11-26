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Политика

Токаев вступил в должность президента Казахстана

Ведомости

Касым-Жомарт Токаев принес присягу и официально вступил в должность президента Казахстана, церемония инаугурации проходит в субботу во Дворце независимости в Астане, передает ТАСС.

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — сказал Токаев.

Токаев на церемонии заявил, что выборы президента в республике, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, прошли «справедливо и открыто». Глава государства добавил, что предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти, а во внешней политике в фокусе внимания будут находиться отношения с Россией и Китаем. 

Ранее по теме: Путь Токаева: действующий президент Казахстана победил на выборах

20 ноября Токаев одержал победу на внеочередных выборах главы республики, набрав 81,31% голосов. Он вступил в должность президента Казахстана во второй раз.

Токаев анонсировал досрочные президентские выборы 1 сентября. Тогда же он предложил увеличить срок полномочий главы государства с шести лет (сейчас) до семи, исключив возможность переизбрания. По его словам, данные выборы дадут старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных