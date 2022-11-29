Мэр Снигиревки сообщил об аресте Киевом двух сотрудников администрации
Украинская сторона арестовала двух сотрудников российской администрации в Снигиревке Херсонской области, которую ВСУ заняли после вывода российских войск, сообщил мэр города Юрий Барбашов в комментарии «РИА Новости».
«Мне стало известно о том, что были арестованы двое сотрудников администрации. Это непосредственно люди, которые занимались оформлением социальных выплат… Они фактически спасали людей... и теперь это им вменяется в вину», – рассказал он.
Чиновник отметил, что эти сотрудники отказались эвакуироваться из города, поскольку им приходилось присматривать за больными родственниками, и допустил, что арестовать могли и других жителей района.
9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.
15 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что решений о том, чтобы перестать считать Херсон административным центром Херсонской области после отвода российских войск, не принималось. Комментируя отвод войск на левый берег Днепра, Песков отмечал, что Москва не считает это решение унизительным. Он заявил, что Херсонская область является субъектом России, изменений по этому статусу быть не может.
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