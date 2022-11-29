В Кремле объяснили идею «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана
Предложение по созданию газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном актуально и соответствует интересам стран. Такое решение позволит синхронизировать действия государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Координация действий будет соответствовать интересами всех трех вышеупомянутых государств. Дело в том, что у Казахстана и Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, у них растут внутренние потребности в газе. И кроме того, обе страны торгуют на внешних рынках. Торгует на внешних рынках, естественно, и РФ. Конечно, это требует определенной синхронизации», — сказал он.
Песков напомнил, что в рамках ЕврАзЭС у России и Казахстана есть перспективы по созданию общих энергетических рынков. Он добавил, что к экономической организации также «присматривается» Узбекистан.
Песков пояснил, что президент России Владимир Путин имел в виду создание на первом этапе координационного механизма. По словам представителя Кремля, данную инициативу еще предстоит обсуждать.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что на встрече в Москве 28 ноября лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. По его словам, целью союза является «координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана». Отмечалось, что страны планируют провести детальные переговоры по данной инициативе.
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