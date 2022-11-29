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Политика

В Кремле объяснили идею «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана

Ведомости

Предложение по созданию газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном актуально и соответствует интересам стран. Такое решение позволит синхронизировать действия государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Координация действий будет соответствовать интересами всех трех вышеупомянутых государств. Дело в том, что у Казахстана и Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, у них растут внутренние потребности в газе. И кроме того, обе страны торгуют на внешних рынках. Торгует на внешних рынках, естественно, и РФ. Конечно, это требует определенной синхронизации», — сказал он.

Песков напомнил, что в рамках ЕврАзЭС у России и Казахстана есть перспективы по созданию общих энергетических рынков. Он добавил, что к экономической организации также «присматривается» Узбекистан.

Песков пояснил, что президент России Владимир Путин имел в виду создание на первом этапе координационного механизма. По словам представителя Кремля, данную инициативу еще предстоит обсуждать.

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай сообщил, что на встрече в Москве 28 ноября лидеры России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном. По его словам, целью союза является «координация действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана». Отмечалось, что страны планируют провести детальные переговоры по данной инициативе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных