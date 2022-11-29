В Кремле объяснили идею «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана

«Координация действий будет соответствовать интересами всех трех вышеупомянутых государств. Дело в том, что у Казахстана и Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, у них растут внутренние потребности в газе. И кроме того, обе страны торгуют на внешних рынках. Торгует на внешних рынках, естественно, и РФ. Конечно, это требует определенной синхронизации», — сказал он.