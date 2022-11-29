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Токаев и Путин в Москве обсудили создание «тройственного газового союза»

Ведомости

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Москве 28 ноября обсудили создание «тройственного газового союза» с Узбекистаном, сообщил журналистам пресс-секретарь Токаева Руслан Желдибай.

«В ходе переговоров в Кремле президентов Казахстана и России речь шла о создании "тройственного газового союза" в составе России, Казахстана, Узбекистана с целью координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана», – приводит его слова Tengrinews.kz.

Стороны договорились провести детальные переговоры с участием экспертов трех стран по этому вопросу, подчеркнул он.

Вчера, 28 ноября, Путин провел в Кремле встречу с президентом Токаевым, для которого поездка в Москву стала первым зарубежным визитом после своего досрочного переизбрания на пост главы республики 20 ноября.

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Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В ней лидеры России и Казахстана выступили за совместное наращивание потенциала Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие по санитарно-эпидемиологическому благополучию, реализовывать проекты по борьбе с инфекциями, а также укреплять сотрудничество в энергетике, создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны.

Токаев также рассказал, что у Астаны и Москвы «есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров», в частности в газовой сфере: «Но здесь мы не драматизируем какие-либо вопросы. Я только что сказал [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину], какие вопросы имеются, они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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