Токаев и Путин в Москве обсудили создание «тройственного газового союза»

Токаев также рассказал, что у Астаны и Москвы «есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров», в частности в газовой сфере: «Но здесь мы не драматизируем какие-либо вопросы. Я только что сказал [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину], какие вопросы имеются, они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации».