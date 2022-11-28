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Токаев заявил о требующих переговоров вопросах в отношениях России и Казахстана

Ведомости

В отношениях России и Казахстана есть некоторые вопросы, в частности в газовой сфере, которые требуют переговоров, однако какой-либо драматизации здесь нет, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.

«Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере... Они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы», – приводит его слова «РИА Новости».

Токаев добавил, что сказал об этом президенту РФ Владимиру Путину, выразив уверенность в достижении соответствующих договоренностей.

Токаев прибыл с официальным визитом в Москву вчера, 27 ноября. Как отмечали в пресс-службе президента Казахстана, визит проводится по приглашению Путина. Этот приезд стал первым международным визитом президента Казахстана после его переизбрания на должность, в которую он вступил 26 ноября. 

Сегодня Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В ней лидеры Росси и Казахстана выступили за совместное наращивание потенциала Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие по санитарно-эпидемиологическому благополучию, реализовывать проекты по борьбе с инфекциями, а также укреплять сотрудничество в энергетике, создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны. Путин и Токаев также  подтвердили приверженность бережному сохранению исторической правды.

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Ранее по теме: Россия и Казахстан выступили за совместное наращивание потенциала ОДКБ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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