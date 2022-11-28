Токаев заявил о требующих переговоров вопросах в отношениях России и Казахстана

Сегодня Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В ней лидеры Росси и Казахстана выступили за совместное наращивание потенциала Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие по санитарно-эпидемиологическому благополучию, реализовывать проекты по борьбе с инфекциями, а также укреплять сотрудничество в энергетике, создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны. Путин и Токаев также подтвердили приверженность бережному сохранению исторической правды.