Токаев заявил о требующих переговоров вопросах в отношениях России и Казахстана
В отношениях России и Казахстана есть некоторые вопросы, в частности в газовой сфере, которые требуют переговоров, однако какой-либо драматизации здесь нет, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным.
«Да, есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идет о газовой сфере... Они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации. Это рабочие вопросы», – приводит его слова «РИА Новости».
Токаев добавил, что сказал об этом президенту РФ Владимиру Путину, выразив уверенность в достижении соответствующих договоренностей.
Токаев прибыл с официальным визитом в Москву вчера, 27 ноября. Как отмечали в пресс-службе президента Казахстана, визит проводится по приглашению Путина. Этот приезд стал первым международным визитом президента Казахстана после его переизбрания на должность, в которую он вступил 26 ноября.
Сегодня Путин и Токаев подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. В ней лидеры Росси и Казахстана выступили за совместное наращивание потенциала Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ). Кроме того, стороны договорились расширять взаимодействие по санитарно-эпидемиологическому благополучию, реализовывать проекты по борьбе с инфекциями, а также укреплять сотрудничество в энергетике, создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны. Путин и Токаев также подтвердили приверженность бережному сохранению исторической правды.
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