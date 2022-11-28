Россия и Казахстан выступили за совместное наращивание потенциала ОДКБ

Токаев прибыл с официальным визитом в Москву вчера, 27 ноября. Как отмечали в пресс-службе президента Казахстана, визит проводится по приглашению Путина. Этот приезд стал первым международным визитом президента Казахстана после его переизбрания на должность, в которую он вступил 26 ноября.