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Россия и Казахстан выступили за совместное наращивание потенциала ОДКБ

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Россия и Казахстан выступают за совместное наращивание потенциала Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ), следует из текста декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, опубликованной на сайте Кремля. 

«В 30-ю годовщину подписания Договора о коллективной безопасности и 20-ю годовщину создания ОДКБ Российская Федерация и Республика Казахстан <...> подтверждают нацеленность на совместное наращивание потенциала организации. Российская Федерация и Республика Казахстан намерены совершенствовать механизмы кризисного реагирования ОДКБ, борьбы с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотических средств и прекурсоров, организованной преступностью и другими современными трансграничными вызовами и угрозами, развивать миротворческие силы ОДКБ, содействовать расширению круга партнерских связей организации», — сказано в документе.

Согласно тексту декларации, Россия и Казахстан договорились расширять взаимодействие по санитарно-эпидемиологическому благополучию, реализовывать проекты по борьбе с инфекциями, а также укреплять сотрудничество в энергетике, создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны.

Помимо этого президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили приверженность бережному сохранению исторической правды и позиции, согласно которой переписывание истории является неприемлемым.

Декларация была подписана сегодня, 28 ноября. Всего она содержит 37 пунктов, которые подтверждают приверженность двух стран равноправному сотрудничеству России и Казахстана. 

Токаев прибыл с официальным визитом в Москву вчера, 27 ноября. Как отмечали в пресс-службе президента Казахстана, визит проводится по приглашению Путина. Этот приезд стал первым международным визитом президента Казахстана после его переизбрания на должность, в которую он вступил 26 ноября. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных