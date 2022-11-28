Россия и Казахстан выступили за совместное наращивание потенциала ОДКБ
Россия и Казахстан выступают за совместное наращивание потенциала Организации Договора по коллективной безопасности (ОДКБ), следует из текста декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, опубликованной на сайте Кремля.
«В 30-ю годовщину подписания Договора о коллективной безопасности и 20-ю годовщину создания ОДКБ Российская Федерация и Республика Казахстан <...> подтверждают нацеленность на совместное наращивание потенциала организации. Российская Федерация и Республика Казахстан намерены совершенствовать механизмы кризисного реагирования ОДКБ, борьбы с международным терроризмом, незаконным производством и оборотом наркотических средств и прекурсоров, организованной преступностью и другими современными трансграничными вызовами и угрозами, развивать миротворческие силы ОДКБ, содействовать расширению круга партнерских связей организации», — сказано в документе.
Согласно тексту декларации, Россия и Казахстан договорились расширять взаимодействие по санитарно-эпидемиологическому благополучию, реализовывать проекты по борьбе с инфекциями, а также укреплять сотрудничество в энергетике, создавать условия для транзита энергоресурсов в третьи страны.
Помимо этого президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердили приверженность бережному сохранению исторической правды и позиции, согласно которой переписывание истории является неприемлемым.
Декларация была подписана сегодня, 28 ноября. Всего она содержит 37 пунктов, которые подтверждают приверженность двух стран равноправному сотрудничеству России и Казахстана.
Токаев прибыл с официальным визитом в Москву вчера, 27 ноября. Как отмечали в пресс-службе президента Казахстана, визит проводится по приглашению Путина. Этот приезд стал первым международным визитом президента Казахстана после его переизбрания на должность, в которую он вступил 26 ноября.
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