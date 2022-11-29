Первый визит после переизбрания президентом Казахстана Токаев совершил в Москву

Из Кремля вместе с Путиным Токаев приветствовал по видеоконференцсвязи участников XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который в эти дни проходит в Оренбурге. Основная тема форума – это снятие инфраструктурных ограничений в международной торговле и сотрудничество в транспортно-логистической сфере. По словам Путина, в Оренбурге собрались руководители органов власти около 40 регионов двух стран и это должно способствовать расширению партнерства между регионами России и Казахстана. «Межрегиональные контакты продолжают углубляться. На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами», – сказал Путин. Он привел такие цифры: в 2021 г. был зафиксирован беспрецедентный рост товарооборота между Россией и Казахстаном – на 35% до $25,6 млрд. За восемь месяцев 2022 г. товарооборот вырос еще на 9%.