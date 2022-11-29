Первый визит после переизбрания президентом Казахстана Токаев совершил в Москву

Первый визит после переизбрания президентом Казахстана Токаев совершил в МосквуЭто показывает, что основные приоритеты внешней политики страны сохраняются
Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Для него поездка в Москву стала первым зарубежным визитом после своего досрочного переизбрания на пост главы республики 20 ноября.
Правда, с Токаевым Путин уже виделся после выборов в Казахстане – 23 ноября они встречались в Ереване на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ. Но в данном случае надо воспринимать визит в Россию после переизбрания президентом Казахстана как продолжение традиции руководства этой республики, отмечает старший научный сотрудник сектора Центральной Азии Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин: «Такой жест всегда воспринимается как другими странами, так и самим Казахстаном, как демонстрация приоритетов внешней политики государства». Токаев приезжал в Москву после своего первого вступления в должность в 2019 г., а до этого к Путину ездил и его предшественник Нурсултан Назарбаев, в этом году ушедший из казахстанской политики.
Из Кремля вместе с Путиным Токаев приветствовал по видеоконференцсвязи участников XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который в эти дни проходит в Оренбурге. Основная тема форума – это снятие инфраструктурных ограничений в международной торговле и сотрудничество в транспортно-логистической сфере. По словам Путина, в Оренбурге собрались руководители органов власти около 40 регионов двух стран и это должно способствовать расширению партнерства между регионами России и Казахстана. «Межрегиональные контакты продолжают углубляться. На данный момент 76 из 89 субъектов Российской Федерации установили прямые торгово-экономические связи с казахстанскими партнерами», – сказал Путин. Он привел такие цифры: в 2021 г. был зафиксирован беспрецедентный рост товарооборота между Россией и Казахстаном – на 35% до $25,6 млрд. За восемь месяцев 2022 г. товарооборот вырос еще на 9%.
Теперь особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры и это актуально, когда международная торговля находится в кризисе, заявил Путин. Именно поэтому Россия переориентирует свои экспортно-импортные связи на новые рынки, добавил он. Среди проектов, о которых сказал Путин, – расширение пропускной способности автомобильных пограничных переходов с Казахстаном, наращивание грузоперевозок водным транспортом, работа Евразийского железнодорожного альянса, учрежденного Россией, Казахстаном и Белоруссией, развитие инициатив в энергетической сфере.
Токаев также подчеркнул, что тема проходящего в Оренбурге форума имеет особое значение в условиях кризиса международной торговли и геополитической неопределенности. Создание взаимовыгодных условий является ключом к экономическому росту двух стран, сказал он. Президент Казахстана привел в пример, что, по данным ВТО, страны G20 за последние полгода увеличивают темпы введения экспортных ограничений – с мая по октябрь 2022 г. ими введено 47 ограничительных мер на товары, объем торговли которыми превышает $160 млрд. Постоянно возникают запреты на экспорт, дополнительные лицензионные требования, квоты и пошлины, добавил он. Сотрудничество между Россией и Казахстаном разительно отличается от этого фона, считает Токаев.
По его данным, в 2021 г. объемы торговли между Казахстаном и Россией достигли рекордного значения – $24,5 млрд, а за девять месяцев текущего года рост товарооборота составил 5%. «Улучшился ассортимент казахстанского экспорта в Россию. По сравнению с прошлым годом количество товарных позиций увеличилось с 640 до 1050 наименований. Поставки в российские регионы из Алма-Аты выросли более чем в 2,5 раза, а из Астаны – в 5 раз», – сказал Токаев, добавив, что увеличилась и приграничная торговля.
В Казахстане работает более 17 000 компаний с российским участием и совместных казахстано-российских, а также растут инвестиции России в Казахстан, объем которых в 2021 г. превысил отметку в $1,3 млрд, добавил президент республики. Растет и экспорт в Казахстан. К примеру, поставки нефтепродуктов увеличились на 35%, полуфабрикатов и стали – на 22%, руд, драгоценных металлов – на 20%, удвоился экспорт пшеницы, доложил он.
После обращения к участникам форума два президента провели встречу вместе с делегациями двух стран. Путин сказал, что первый визит в Россию после переизбрания имеет «знаковое значение». Токаев в открытой части беседы также назвал этот визит символическим и имеющим глубокое политическое значение, после чего они подписали Декларацию по случаю 30-летия установления дипотношений, но на этом программа казахстанского президента в Москве 28 ноября не ограничилась.
Токаев до встречи с Путиным поучаствовал в церемонии возложения цветов к Вечному огню у Кремлевской стены, а после общения с президентом России отправился в Белый дом на переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Казахстанский лидер согласился, что посещение Москвы носит и символический, и практический характер, но также отметил, что у Астаны и Москвы «есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров», в частности в газовой сфере: «Но здесь мы не драматизируем какие-либо вопросы. Я только что сказал [президенту России] Владимиру Владимировичу [Путину], какие вопросы имеются, они требуют обсуждения, но абсолютно без какой-либо драматизации». Основная часть встречи прошла также в закрытом режиме.
После визита в Россию 29–30 ноября Токаев отправится во Францию, где проведет переговоры с президентом Эмманюэлем Макроном.
Прежний президент Казахстана Назарбаев предпринимал попытки быть модератором между Россией и западными странами, но они были неудачны, говорит Притчин. И сейчас не стоит рассматривать визит Токаева во Францию как миротворческий. Причины конфликта России и Запада фундаментальные, и даже при авторитете и дипломатическом опыте Токаева вряд ли удастся наладить взаимодействие между ними.
Для Астаны многовекторность – это не только декларируемая, но и реализуемая политика, а отношения с Москвой – один из основных стратегических приоритетов Казахстана, отмечает директор Центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова. Визит Токаева в Россию, а также форум межрегионального сотрудничества свидетельствуют о том, что взаимодействие России и Казахстана не эфемерно, а реально.
«Визит – это и сигнал для внешнего мира о том, что Москва и Астана продолжают решать вопросы на высоком уровне и, несмотря на внешние факторы, взаимопонимание есть, – говорит Чижова. – Несмотря на сильное западное давление на Казахстан, товарооборот растет».