Путин призвал к ускоренной интеграции судебной системы новых территорий
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в сжатые сроки интегрировать судебную систему новых территорий в состав российской. Об этом он сказал на Всероссийском съезде судей.
«На этих территориях (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) предполагается создание федеральных судов. Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему», — заявил Путин, подчеркнув, что «сделать это нужно в максимально сжатые сроки» (цитата по «РИА Новости»).
По словам российского президента, ускоренный темп работы нужен для того, «чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту». Путин подчеркнул серьезный объем работы, который связан не только с подбором кадрового состава судов, но и строительством новых зданий и др.
30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.
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