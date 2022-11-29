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Путин призвал к ускоренной интеграции судебной системы новых территорий

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости в сжатые сроки интегрировать судебную систему новых территорий в состав российской. Об этом он сказал на Всероссийском съезде судей.

«На этих территориях (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) предполагается создание федеральных судов. Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему», — заявил Путин, подчеркнув, что «сделать это нужно в максимально сжатые сроки» (цитата по «РИА Новости»).

По словам российского президента, ускоренный темп работы нужен для того, «чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту». Путин подчеркнул серьезный объем работы, который связан не только с подбором кадрового состава судов, но и строительством новых зданий и др.

30 сентября российский президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей подписали договоры о присоединении регионов к России. Путин подчеркнул, что жители присоединенных территорий «становятся гражданами РФ навсегда». Референдумы по вопросу о присоединении регионов к РФ прошли с 23 по 27 сентября. По итогам подсчетов 100% бюллетеней в ДНР и ЛНР присоединение к России поддержали 99,23% и 98,42% проголосовавших соответственно, в Запорожской и Херсонской областях — 93,11% и 87,05% соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных