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Министр обороны Украины заявил о прибытии французской РСЗО в страну

Ведомости

Французская реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU прибыла на Украину, написал в Twitter министр обороны страны Алексей Резников.

«LRU из Франции прибыл на Украину. Это видимый результат дружбы между [президентом Украины] Владимиром Зеленским и [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном», — написал Резник, поблагодарив своего французского коллегу Себастьена Лекорню.

РСЗО LRU M270 является французским усовершенствованным аналогом американских РСЗО HIMARS, который размещен на гусеничной платформе. 

Франция начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта. В апреле было объявлено о передаче Киеву 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, а также противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Milan. По словам Лекорню, Франция входит в топ-5 стран по объему помощи Украине.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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