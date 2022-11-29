Министр обороны Украины заявил о прибытии французской РСЗО в страну
Французская реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU прибыла на Украину, написал в Twitter министр обороны страны Алексей Резников.
«LRU из Франции прибыл на Украину. Это видимый результат дружбы между [президентом Украины] Владимиром Зеленским и [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном», — написал Резник, поблагодарив своего французского коллегу Себастьена Лекорню.
РСЗО LRU M270 является французским усовершенствованным аналогом американских РСЗО HIMARS, который размещен на гусеничной платформе.
Франция начала первые поставки оборонительных вооружений, оборудования, материалов и медикаментов на Украину в первых числах марта. В апреле было объявлено о передаче Киеву 155-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) CAESAR, а также противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Milan. По словам Лекорню, Франция входит в топ-5 стран по объему помощи Украине.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.
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