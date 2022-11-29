В Минобороны сообщили о продолжении наступления на Донецком направлении
Российские войска продолжают наступательные действия на Донецком направлении в рамках проводимой военной спецоперации, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
«На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия. За сутки на данном направлении уничтожено более 100 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей», – сказал он.
ВСУ, в свою очередь, вновь предприняли неудачные попытки продвижения силами ротной тактической группы на Краснолиманском направлении на Червонопоповку в ЛНР и на Купянском направлении на Ивановку Харьковской области. Обе группы были разбиты, сообщил Конашенков.
Российские силы также за сутки уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в Запорожской области, украинский ЗРК «Оса-АКМ», а также украинскую радиолокационную станцию целеуказания ЗРК «Пеликан» в Днепропетровской области.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
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