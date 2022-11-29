В Белгородской области сообщили об обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино и села Муром и Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В результате никто не пострадал.
«Зафиксированы прилеты в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения в нескольких частных домовладениях. В Новой Таволжанке повреждена кровля на одном из предприятий. Есть повреждения газопровода и линии электропередачи. Аварийные службы устраняют неисправности. Подомовой обход территорий продолжается», — сказано в сообщении.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого в Белгородской области также действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 21 ноября — действие режима продлится до 6 декабря.
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