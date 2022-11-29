В Белгородской области сообщили об обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ

«Зафиксированы прилеты в городе Шебекино, селах Муром и Новая Таволжанка. Пострадавших нет. Есть незначительные повреждения в нескольких частных домовладениях. В Новой Таволжанке повреждена кровля на одном из предприятий. Есть повреждения газопровода и линии электропередачи. Аварийные службы устраняют неисправности. Подомовой обход территорий продолжается», — сказано в сообщении.