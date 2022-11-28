Власти Белгорода опубликовали интерактивную карту убежищ
Жителям Белгорода стала доступна карта убежищ, на которой отмечены 711 многоквартирных домов, 8 образовательных учреждений и 45 хозсубъектов, сообщил первый вице-мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.
«Публикую интерактивную карту укрытий Белгорода. Это важный этап нашей большой работы. Ему предшествовала ревизия основных помещений в Белгороде, которые могут выполнять функцию укрытий», — написал Демидов, добавив, что власти города также разработали правовой механизм для закрепления ответственности по обеспечению доступа в укрытия и их содержанию.
По словам первого вице-мэра Белгорода, интерактивная карта будет обновляться. Демидов пояснил, что в нее будут продолжать включать дополнительные укрытия в городе. Эта карта доступна для всех жителей, без четкой привязки к месту жительства. «С МЧС алгоритмы взаимодействия по доведению сигнала об использовании укрытий отработали», — добавил Демидов. Он отметил, что сейчас необходимости в укрытиях в Белгороде нет, но «мы должны быть готовы ко всем сценариям».
15 ноября Демидов сообщил, что в Белгороде завершается процесс создания интерактивной карты убежищ для жителей. Тогда он рассказал, что во время создания карты были осмотрены все помещения в многоквартирных домах и на коммерческих предприятиях.
В октябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проверить готовность подвальных помещений к размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины. Ранее Гладков поручил привлечь управляющие компании к наведению порядка во всех подвалах, которые планируется использовать в качестве временных убежищ для граждан. Он также поручил распространить среди жителей региона информацию о том, как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, а также о правилах оказания первой медицинской помощи.
После начала спецоперации России на Украине приграничные российские территории регулярно подвергались ударам с украинской стороны. 21 ноября Гладков сообщил о продлении действия «желтого» уровня террористической опасности в Белгородской области до 6 декабря.
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