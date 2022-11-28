Власти Белгорода опубликовали интерактивную карту убежищ

В октябре губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил проверить готовность подвальных помещений к размещению жителей в случае массированных ракетных ударов со стороны Украины. Ранее Гладков поручил привлечь управляющие компании к наведению порядка во всех подвалах, которые планируется использовать в качестве временных убежищ для граждан. Он также поручил распространить среди жителей региона информацию о том, как вести себя при обстрелах, какие бывают виды мин и что делать при их обнаружении, а также о правилах оказания первой медицинской помощи.