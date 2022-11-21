На границе Белгородской области с Украиной сформируют засечную черту
На границе Белгородской области с Украиной начала формироваться засечная черта, заявил губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции.
По его словам, в регионе с апреля проводятся работы по укреплению рубежей. «Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас», — отметил Гладков (цитата по ТАСС).
Помимо этого глава региона сообщил, что в области усовершенствуют систему оповещения населения об обстрелах со стороны Украины в приграничных районах. При этом он посчитал, что смс-оповещение нельзя назвать идеальным вариантов в нынешних обстоятельствах.
Засечная черта — это система оборонительных сооружений, воздвигаемая, как правило на границе государства. Белгородская засечная черта была одной из важнейших таких черт на южной границе Русского государства в XVII в. Она предназначалась для защиты от набегов крымских и ногайских татар. В её состав входили города-крепости, остроги, крепостцы.
Ранее сегодня в Белгородской области продлили до 6 декабря действие повышенного «желтого» уровня террористической опасности.
В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 22 октября до 21 ноября. Школы в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах перевели на дистанционный формат работы. Вчера, 20 ноября, действие «желтого» уровня террористической опасности продлили и власти Курской области.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса