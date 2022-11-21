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На границе Белгородской области с Украиной сформируют засечную черту

Ведомости

На границе Белгородской области с Украиной начала формироваться засечная черта, заявил губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции.

По его словам, в регионе с апреля проводятся работы по укреплению рубежей. «Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас», — отметил Гладков (цитата по ТАСС).

Помимо этого глава региона сообщил, что в области усовершенствуют систему оповещения населения об обстрелах со стороны Украины в приграничных районах. При этом он посчитал, что смс-оповещение нельзя назвать идеальным вариантов в нынешних обстоятельствах.

Засечная черта — это система оборонительных сооружений, воздвигаемая, как правило на границе государства. Белгородская засечная черта была одной из важнейших таких черт на южной границе Русского государства в XVII в. Она предназначалась для защиты от набегов крымских и ногайских татар. В её состав входили города-крепости, остроги, крепостцы.

Ранее сегодня в Белгородской области продлили до 6 декабря действие повышенного «желтого» уровня террористической опасности.

В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 22 октября до 21 ноября. Школы в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах перевели на дистанционный формат работы. Вчера, 20 ноября, действие «желтого» уровня террористической опасности продлили и власти Курской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных