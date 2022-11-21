На границе Белгородской области с Украиной сформируют засечную черту

По его словам, в регионе с апреля проводятся работы по укреплению рубежей. «Я бы говорил о формировании белгородской засечной черты, потому что это привычное для нас понятие. Белгородская область всегда стояла на рубеже и защите интересов государства российского, поэтому это продолжается и сейчас», — отметил Гладков (цитата по ТАСС).