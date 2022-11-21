В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности

С середины апреля граничащие с Украиной регионы ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам украинских военных. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 22 октября до 21 ноября. Школы в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах перевели на дистанционный формат работы. Вчера, 20 ноября, действие «желтого» уровня террористической опасности продлили и власти Курской области.