В Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности
Действие повышенного «желтого» уровня террористической опасности в Белгородской области продлили до 6 декабря, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Желтый» уровень террористической опасности продлён ещё на 2 недели. И действует на территории Белгородской области до 6 декабря», – написал он.
20 ноября Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Нижний Ольшанец, в ходе которого пострадали два человека. Днем ранее обстрелу подвергся город Шебекино, пострадал один человек, сообщали власти.
С середины апреля граничащие с Украиной регионы ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. Некоторые из них подвергаются регулярным обстрелам украинских военных. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлевали 22 октября до 21 ноября. Школы в Белгороде, Яковлевском городском округе и в девяти приграничных муниципальных районах перевели на дистанционный формат работы. Вчера, 20 ноября, действие «желтого» уровня террористической опасности продлили и власти Курской области.
19 октября по указу президента РФ Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.
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