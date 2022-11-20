Глава Белгородской области сообщил о еще одном пострадавшем в результате обстрела
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о еще одном пострадавшем при обстреле села Нижний Ольшанец. Таким образом, в результате инцидента пострадали два человека, мужчина и женщина.
«Двое пострадавших. Женщина и мужчина с осколочными ранениями уже доставлены в больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал глава региона в своем Telegram-канале. Он добавил, что из-за обстрела повреждено 10 домов.
20 ноября Вячеслав Гладков сообщил об обстреле села Нижний Ольшанец. Днем ранее обстрелу подвергся город Шебекино, пострадал один человек, сообщали власти.
После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. С начала этой недели участились обстрелы населенных пунктов Белгородской области — с 14 ноября Гладков сообщал об атаках ежедневно. В частности, 15 ноября погибло два жителя города Шебекино в результате обстрелов, еще трое пострадали. В тот же день стало известно еще об одном погибшем и одном пострадавшем из-за сбитой украинской ракеты. 17 ноября власти региона сообщили об очередном обстреле ВСУ Шебекино, была тяжело ранена девушка. На следующий день вооруженные силы Украины обстреляли село Устинка в Белгородском районе Белгородской области, в результате чего погиб 80-летний мужчина, сообщал Гладков.
С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября. Также 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области был введен средний уровень реагирования.