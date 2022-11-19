Белгородский губернатор сообщил о пострадавшей в результате обстрела Шебекино
Город Шебекино Белгородской области подвергся обстрелу, в результате, по предварительным данным, пострадал один человек, сообщил в субботу губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Идет обстрел города Шебекино. По предварительной информации есть одна пострадавшая», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также сообщил, что были зафиксированы «прилеты» на территорию многоквартирного жилого дома и промышленных предприятий, повреждена линия электропередачи.
После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. С начала этой недели участились обстрелы населенных пунктов Белгородской области — с 14 ноября Гладков сообщал об атаках ежедневно. В частности, 15 ноября погибло два жителя города Шебекино в результате обстрелов, еще трое пострадали. В тот же день стало известно еще об одном погибшем и одном пострадавшем из-за сбитой украинской ракеты. 17 ноября власти региона сообщили об очередном обстреле ВСУ Шебекино, была тяжело ранена девушка. На следующий день вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Устинка в Белгородском районе Белгородской области, в результате чего погиб 80-летний мужчина, сообщал Гладков.
С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября. Также 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области был введен средний уровень реагирования.