В Белгородской области сообщили о гибели одного жителя в результате обстрела
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Устинка в Белгородском районе Белгородской области, в результате чего погиб один человек. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина», — написал Гладков. Он уточнил, что в момент обстрела житель села находился во дворе.
По данным Гладкова, также были повреждены четыре частных дома. На месте работают оперативные и аварийные службы, отметил глава региона.
Ранее сегодня Гладков заявил об ударах по приграничному селу в Шебекинском городском округе. Обошлось без пострадавших.
После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. Кроме того, с начала этой недели участились обстрелы населенных пунктов Белгородской области — с 14 ноября Гладков сообщал об атаках ежедневно. В частности, 15 ноября погибло два жителя города Шебекино в результате обстрелов, еще трое пострадали. В тот же день стало известно еще об одном погибшем и одном пострадавшем из-за сбитой украинской ракеты.
Накануне, 17 ноября, власти региона сообщили об очередном обстреле ВСУ Шебекино, была тяжело ранена девушка.
С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября. Также 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области был введен средний уровень реагирования.
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