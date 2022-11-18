В Белгородской области сообщили о гибели одного жителя в результате обстрела

После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. Кроме того, с начала этой недели участились обстрелы населенных пунктов Белгородской области — с 14 ноября Гладков сообщал об атаках ежедневно. В частности, 15 ноября погибло два жителя города Шебекино в результате обстрелов, еще трое пострадали. В тот же день стало известно еще об одном погибшем и одном пострадавшем из-за сбитой украинской ракеты.