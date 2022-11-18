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В Белгородской области сообщили о гибели одного жителя в результате обстрела

Ведомости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Устинка в Белгородском районе Белгородской области, в результате чего погиб один человек. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале. 

«По предварительной информации, в результате обстрела села Устинка Белгородского района погиб 80-летний мужчина», — написал Гладков. Он уточнил, что в момент обстрела житель села находился во дворе.

По данным Гладкова, также были повреждены четыре частных дома. На месте работают оперативные и аварийные службы, отметил глава региона.

Ранее сегодня Гладков заявил об ударах по приграничному селу в Шебекинском городском округе. Обошлось без пострадавших. 

После начала спецоперации украинские военные регулярно обстреливают приграничные регионы России. Кроме того, с начала этой недели участились обстрелы населенных пунктов Белгородской области — с 14 ноября Гладков сообщал об атаках ежедневно. В частности, 15 ноября погибло два жителя города Шебекино в результате обстрелов, еще трое пострадали. В тот же день стало известно еще об одном погибшем и одном пострадавшем из-за сбитой украинской ракеты. 

Накануне, 17 ноября, власти региона сообщили об очередном обстреле ВСУ Шебекино, была тяжело ранена девушка.

С 11 апреля в Белгородской области действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. 6 ноября власти региона продлили этот режим до 21 ноября. Также 19 октября по указу президента РФ Владимира Путина в области был введен средний уровень реагирования. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных